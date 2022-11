Matrjoshka’s vieren vijfjarig bestaan van Russischtalige school

In de lokalen van het Sint-Rafaelsschooltje in Izegem was het feest: de vereniging Matrjoshka organiseert er al vijf jaar een Russischtalige school. Matrjoshka brengt Russisch sprekende kinderen en hun ouders bijeen om te werken aan een verdere culturele integratie maar ook om de kinderen die hier geboren zijn en waarvan een van de ouders Russisch spreekt, kennis te laten maken met hun roots. Directeur Tatjana Polechuh geeft meer duiding.

“Wat velen wellicht niet weten, is dat er in de Izegemse regio heel wat gezinnen wonen waarvan een van de ouders of allebei naast Nederlands ook Russisch spreken. Meestal komt de moeder uit een van de vroegere Sovjetrepublieken (Kazachstan, Belarus, Kirgizië, Armenië, Georgië of Rusland zelf)”, opent Tatjana Polechuh, directeur bij Matrjoshka.

Nederlands en Russisch leren

“Thuis leren de kinderen Russisch en op school leren ze Nederlands. Eén van onze taken is om de kinderen te helpen op een speelse en interessante manier de Russische taal te leren begrijpen, te schrijven en te lezen. Dat doen we op onze wekelijkse bijeenkomsten op zaterdag van 9 uur tot 13 uur.”

“Ook de ouders helpen wij bij het aanleren van de Nederlandse taal. Daarvoor hebben wij een praatcafé Besedka waar Nederlandstalige studenten de Russische taal en Russischtaligen de Nederlandse taal kunnen oefenen en in de praktijk brengen. Zo kunnen wij elkaar helpen onze foutjes eruit te halen! Dit gaat dan door op zaterdag in de namiddag.

Integratie

“Bij onze bijeenkomsten wordt Nederlands onderricht gegeven voor de ouders en voor de kinderen worden er leuke activiteiten georganiseerd over geschiedenis en cultuur van België om hen nog beter te laten integreren in de Vlaamse cultuur. Onze organisatie telt 86 kindjes verdeeld over drie filialen, Brugge Oostende en Izegem.”

“Wij vangen hier 28 kindjes op en hun gezinnen. De meeste kindjes komen uit Izegem. De mensen zijn perfect geïntegreerd en voelen zich hier thuis. Maar we willen ook dat de kinderen de taal van een van de ouders behouden. Sind kort hebben we ook Oekraïense vluchtelingen die Russisch spreken in onze groep.

De kinderen komen hier heel graag want naast het ontwikkelen van het spraak-, lees- en schrijfvermogen, worden ook volksdansjes en liedjes aangeleerd. Daarnaast geven wij een opleiding toegepaste kunsten (handwerk, schilderen, figuratieve kunst,…), een opleiding van de Russische literatuur en poëzie en wordt er ook geknutseld. Ter gelegenheid van het vijfjarige bestaan van onze vereniging werden alle families uitgenodigd en werd er feest gevierd.”

Info: www.matrjoshka.org