Mathieu Vanneste met Decospan Volley Menen voor cruciaal duel in Achel: “Verplicht volle buit te pakken”

Menen kent een desastreuze competitiestart met 0 op 12 en moet in Achel gaan winnen om de kansen op een plek in de play-offs gaaf te houden. Maar niet alles is kommer en kwel voor Decospan want Menen kwalificeerde zich vorige week voor de halve finales van de Belgische Beker ten koste van Wijgmaal. Mathieu Vanneste kreeg nog eens een basisplek. “Het voelde goed om te starten aan een match.”

Geen Maxime Capet in de ploeg tegen Wijgmaal, maar wel Mathieu Vanneste. “Een tactische keuze”, geeft Vanneste mee. “We wisten dat Wijgmaal in hun kleine zaal zou ‘floaten’ in opslag. Om die zoveel mogelijk onder controle te krijgen, koos de coach voor mij. Het voelde goed aan en als team hebben we ook onze job gedaan door de ploeg uit 2e nationale met 0-3 te kloppen. Ook al ging het niet altijd even makkelijk. Alleen in de eerste set waren zij wat onder de indruk en lieten ze veel directe fouten optekenen. Vanaf het tweede spel hebben ze wel druk gezet en speelden ze met veel enthousiasme. We hebben de kwalificatie niet cadeau gekregen en we moesten tot het eind geconcentreerd blijven. Uiteindelijk hebben we gedaan wat er van ons verwacht werd: winnen.”

Sportpaleis

In de halve finales wacht een dubbele confrontatie met Borgworm, dat Hemiksem nipt uitschakelde. “Na de nederlaag in de competitie staat er nog een rekening open”, weet de Meense aanvaller. “We weten dat we beter kunnen dan hetgeen we daar lieten zien en daarom moeten we ook van eigen sterkte blijven uitgaan. Ik geef ons toch meer dan 50% kans om het te halen want het leeft enorm in onze groep. Voor Sinnesael bijvoorbeeld is het zijn laatste mogelijkheid om eens in het Sportpaleis te kunnen spelen, voor vele andere spelers is het misschien een enige kans. Aan motivatie is er geen gebrek en we weten waarvoor we trainen.”

Competitie

In de competitie gaat het Menen minder voor de wind. Tegen Achel wil Vanneste de nul van de tabellen vegen. “Eigenlijk zijn we verplicht om daar de volle buit te pakken als we onze kansen op de top 6 gaaf willen houden. We komen net terug van een zware Europese trip naar Italië maar ik denk dat we ons daar vooral moeten aan optrekken. Na zo’n verplaatsing ben je als groep nog hechter. Dat kan een positieve invloed hebben op de resultaten. Ik heb er vertrouwen in dat we onze slechte competitiestart nog kunnen uitwissen. Eens we allemaal ons niveau halen, dan zijn we het waard om de play-offs te spelen. We moesten in het tussenseizoen heel wat nieuwe spelers inpassen en we misten aanvankelijk vertrouwen. Eens dat hersteld is, dan gaan we ons ding wel kunnen doen”, besluit Vanneste, die ook werkt als leraar in het buitengewoon onderwijs van Waregem.