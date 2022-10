Martin Heylen, Guinevere Claeys en Herr Seele eerste grootmeesters in nieuwe Orde van de Oostendse Garnaalkroket

In de badstad steken ze een tandje bij in de promotie van de Oostendse garnaalkroket met de oprichting van de Orde van de Oostendse Garnaalkroket. “Het wordt geen select gezelschap want iedereen kan toetreden”, luidt het.

Het festival rond de Oostendse garnaalkroket op de Wellingtonrenbaan wordt dit jaar een driedaagse met op zaterdag en zondag degustaties voor het brede publiek : er worden op beide dagen 4.000 bezoekers verwacht. De tickets zijn al maanden uitverkocht. Tot zondagavond worden meer dan 20.000 kroketten gefrituurd.

Vrijdagavond was er een VIP-avond voor 200 gasten. Ook de vissersfamilies waren aanwezig. Daar werd ook de ‘Orde van de Oostendse garnaalkroket’ gesticht, naar een idee van burgemeester en bezieler Bart Tommelein. Hij laat geen gelegenheid onbenut om de loftrompet te steken over de Oostendse garnaalkroketten: “Dit is een culinair product dat tot ver buiten onze stad bekend is.” Aan ambitie geen gebrek : twee jaar na het eerste idee zijn er al een driedaagse en een eigen orde. In het straatbeeld kan men al weken niet naast de promoborden kijken voor de garnaalkroket. Oostende zet zich helemaal in de markt als dé stad om garnaalkroketten te eten.

Martin Heylen, Guinevere Claeys en Herr Seele

TV-maker Martin Heylen, auteur/journaliste/podcaster Guinevere Claeys en Herr Seele zijn de eerste grootmeesters in de Orde van de Oostendse Garnaalkroket. Herr Seele : “Ik ben eigenlijk vegetariër maar voor de garnaalkroket maak ik tot wel drie keer per maand graag een uitzondering. Een goede garnaalkroket bevat wel wat garnalen en is een beetje lopend als je doorheen de korst breekt. Ik word graag grootmeester als dat de lokale horeca en de vissers kan helpen.”

Alleen met peterselie

Guinevere Claeys : “Ik ben een garnalenfan en pel een kilo garnalen in een uur. Ooit maakte ik met mijn moeder eens garnaalkroketten met kerst. Dat bleef bij een aardige poging. Gemiddeld één keer per maand eet ik garnaalkroketten en ze moeten smeuïg en roze zijn en een goede bisque-smaak hebben. Ik eet ze ook altijd zonder frieten want die verstikken de smaak. Ik weet met hoeveel toewijding ze werden gemaakt en wil ze dan ook puur proeven, met enkel wat peterselie.”

Ook Martin Heylen beaamt : “De garnaalkroket is een universeel gerecht en ik eet het vaak in de zomer. Ze zwemmen bij wijze van spreken voor onze kust. Voor veel restaurants is het de garnaalkroket ook een signatuurgerecht. De ideale garnaalkroket bevat geen al te kleine garnalen, een smeuïge vulling en een dunne korst. Ik weet dat er voor- en tegenstanders zijn van de korst met panco, maar in het restaurant waar ik ze graag eet, maken ze die met weinig panco en daar hou ik wel van. Een garnaalkroket moet ook gemaakt zijn met een goede bouillon. Uiteraard ben ik vereerd met de titel van grootmeester, maar eigenlijk is het een omgekeerde titel. Meestal krijgen mensen die als ze zich iets bekwaamden of presteerden. Nu kreeg ik de titel en moet me nog bewijzen dat ik het waard ben.”

Fijnproevers

Iedereen kan lid worden van de Orde. Niels D’Hoedt (Toerisme Oostende) : “Om opgenomen te worden, moeten mensen de garnaalkroketten eten in de elf restaurants die deelnemen en op een spaarkaart stempels verzamelen. Die kaart kan afgehaald worden bij Toerisme Oostende of bij de restaurants. Proevers hebben er een jaar de tijd voor. Met een volle spaarkaart word je ‘Fijnproever’ in onze orde, krijg je op het festival een oorkonde en pin. Wie eenmaal Fijnproever is, blijft dat ook de komende jaren.” De Orde zal zich beperken tot activiteiten tijdens het garnaalkrokettenfestival.