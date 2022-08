Marie-Anne en dochters zetten lokaal talent in de kijker in pop-up De Gele Deur

In de Vijfhoekstraat 8 in Watou hebben Marie-Anne Verlende en haar dochters Valentine, Louise en Renate De Meester hun familie-pop-up De Gele Deur opnieuw geopend. Ze bieden allerlei creaties van lokaal talent te koop aan en koppelen er ook een gezellige bistro aan.

Wie door Watou wandelt, heeft in de Vijfhoekstraat het huisje met de gele deur waarschijnlijk al opgemerkt. Voor de tweede zomer op rij is de De Gele Deur geopend. “Het is een gezellige familie-pop-up met winkel en bistro. Mijn ouders kochten in 2018 dit huis. De woning heeft een pittoreske gevel en heeft een gezellige uitstraling. We hadden al een tijdje het idee om op zakelijk vlak iets samen te doen. Met De Gele Deur hebben we een pop-up met winkel en bistro uit de grond gestampt”, vertelt Valentine De Meester. Samen met haar mama Marie-Anne Verlende en haar zussen Louise en Renate baat ze pop-up De Gele Deur uit.

Unieke producten

“In de winkel, vooraan in het pand, is er een wisselend aanbod van unieke producten en creaties. Je vindt er kaartjes, unieke illustraties en T-shirts van Louise De Meester, oorbellen van Renate De Meester, verse snijbloemen en lampenkappen van Eden Bloemenpluktuin, hoeden en T-olifanten van Valentine De Meester, keramiek van Hermine Vanloosveldt en van Veerle Cokelaere, unieke huisjes en prints van TOV Anders, textiele juwelen en lampen van Stien Demeulenaere, handtassen van Shakosse, schilderijen van Hilde Van Wambeke, zepen van Upstream Studio, handgebrande geschenken van Annelies Vandenbroucke, tekeningen van Pol Bonduelle en houten speelgoed van FRE-DO.”

Achteraan kun je in een gezellige sfeer vertoeven in de bistro of op het rustige tuinterras. “De bistro heeft een huiselijke sfeer en biedt streekproducten aan. De kleine of grotere honger en goesting kan je stillen met een stuk versgebakken taart of kies voor een hartige hap zoals een tapasbord of croque De Gele Deur. Ook een lekker streekbiertje of wijntje hebben we in de aanbieding”, zegt Valentine. “Wie wil langskomen met een groepje familie of vrienden kan zeker een plekje reserveren.” De Gele Deur is tot en met zondag 4 september open op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag telkens van 12 tot 20 uur. Uitzonderlijke sluitingsdag op vrijdag 26 augustus (LBR)