Maria Houdendycke blaast 100 kaarsjes uit in wzc Sint-Jozef in Zonnebeke

In het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Zonnebeke vierde Maria Houdendycke haar 100ste verjaardag. Een groot feest zoals ze graag had gewild, kon niet door van corona.

Maria Houdendycke werd geboren op 30 december 1921. De ouderlijke woning stond op de Margarethaparochie in Geluveld. Ze woonde er met haar vader Jules Houdendycke, moeder Julia Masschelein en zus Paula. Vader Jules was landbouwer en moeder Julia huisvrouw. Haar vader speelde een belangrijke rol in het politieke leven van Geluveld. In 1938 won de lijst Gemeentebelangen de verkiezingen en Jules Houdendycke werd ten nadele van Léonie Keingiaert burgemeester. Hij verlengde zijn mandaat voor zes jaar door een absolute meerderheid na de gemeenteraadsverkiezingen van 24 november 1946. Hij deed de stunt nog eens over op 12 oktober 1952. Nog dit jaar bleek er politieke verdeeldheid te zijn tussen beide groepen aanhangers in Geluveld naar aanleiding van 100 jaar Léonie.

Boerderij

Maria liep school bij de zusters in Geluveld. Na haar schooltijd moest ze thuis helpen. Op een feest in Geluveld leerde ze Michel Deceuninck kennen. Cupido sloeg toe en enige tijd later stapten Maria en Michel in het huwelijksbootje. Michel was landbouwer en het gezin vestigde zich in de Tresorierstraat in Zonnebeke. Een 15-tal jaar voor zijn pensioen ging Michel werken in een metaalbedrijf in Moorslede. Ze kregen één zoon, Daniël die trouwde met Annie Callewaert. Zij schonken hen twee kleinzonen Andy, getrouwd met Catherine Nuah en Derry, getrouwd met Monique Timmermans. Er is ook al één achterkleinkind Dylan.

Een beetje geluk hebben, je nooit vervelen en tevreden zijn met de kleine dingen van het leven

Maria heeft ook tegenslagen gekend, want haar enige zoon Daniël overleed op 46-jarige leeftijd. Samen met haar man heeft Maria veel gewerkt op de boerderij. Toen Michel stierf in 2014 bleef ze er alleen achter. Gelukkig kon ze rekenen op de hulp van schoondochter Annie en haar kleinkinderen. Toen het niet meer lukte om alleen te wonen nam ze haar intrek in het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Zonnebeke, waar ze heel graag vertoeft en goed verzorgd wordt.

Geen groot feest

Fysiek is Maria op haar 100ste wat minder, want stappen gaat niet meer, maar mentaal is ze nog heel goed. Vaak mijmert ze over vroeger en ze geniet ten volle van een stukje taart en is gelukkig met een bezoekje van familie of vrienden en kennissen. Haar hobby’s waren vroeger koken en lezen. Koken gaat nu ook niet meer maar lezen wel. Wekelijks leest ze nog De Krant van West-Vlaanderen. Een geheim om 100 jaar te worden kan ze ons niet verklappen. “Een beetje geluk hebben, je nooit vervelen en tevreden zijn met de kleine dingen van het leven”, zegt Maria.

Ze had heel graag een groot feest gewild voor haar 100ste verjaardag maar corona zorgde ervoor dat het in beperkte kring moest gebeuren. (NVZ)