Maria Florizoone viert 103de verjaardag

Op 2 oktober 1919 werd Maria Florizoone geboren in een landbouwersgezin in Adinkerke als middelste van drie kinderen, een oudere broer en een jongere zus. Toen haar moeder hertrouwde na het vroege overlijden van haar vader, kwam er nog een halfbroertje bij. 103 jaar later viert ze samen met haar familie haar bijzondere verjaardag.

Na haar plechtige communie ging Maria op internaat, in de hoge schole van Pervijze. Enkele jaren later leerde ze op een familiefeest Joseph Debaenst kennen, de liefde van haar leven. Toen WO II uitbrak moest Joseph naar Leopoldsburg als infirmier en het jonge koppel moest de bruiloft uitstellen tot 1941. Er braken harde tijden aan, want tijdens de oorlogsjaren stond de boerderij onder water. Maar niets kreeg Maria klein. Joseph en Maria hebben de boerderij van Petje Debaenst overgenomen. Ze maakten de evolutie mee van zware handarbeid naar arbeid met de hulp van machines die het werk iets lichter maakten. Zo konden ze de boerderij verder uitbouwen. Maria was het harde landbouwersleven gewend en bracht intussen ook haar twee zonen André en Etienne en dochter Paula groot. Nadat ze de boerderij overlieten en met pensioen gingen, keken mémé Maria en pépé Joseph reikhalzend uit naar de momenten dat de kleinkinderen kwamen logeren. Met de beroemde Peugeot maakten ze dan samen uitstapjes naar zee. Maria had ook een B&B avant la lettre, met een roze en een blauwe kamer… als extra hulp voor hotel Belfort. En Maria reisde ook meerdere keren naar Lourdes, waar ze dan het beste afsmeekte voor haar gezin, haar familie en vrienden. Nooit keerde ze terug naar huis zonder cadeautjes.

Meringuetaartje

Maria en Joseph vierden nog samen hun 65-jarige jubileum. Toen Maria’s echtgenoot Joseph zijn intrek nam in wzc Ter Linden in residentie Oasis, bezocht Maria hem elke dag. In 2007 moest ze afscheid nemen van haar geliefde. Intussen heeft Maria 7 kleinkinderen en 8 achterkleinkinderen. Sinds september 2016 verblijft ze in residentie Laura in wzc Ter Linden. Iedereen kent Maria als een lieve, sociale dame, die graag onder de mensen is en als eens graag een praatje maakt. Ze houdt van een bloemetje in haar kamer, kan genieten van een glaasje wijn en van een meringuetaartje. Nog altijd vindt ze het belangrijk om mooi en verzorgd voor de dag te komen.