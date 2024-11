Maria blaast 102 kaarsjes uit: “Gezond leven en vooral blijven genieten in alle eenvoud van mijn dierbaren”

“Ik zit hier samen met de mannen uit ’t oud mannenhuis”, lacht de 102-jarige haar tanden bloot. Hierbij verwijzend naar haar neven en nichten die samen met haar in de stoeltjes zitten te genieten van een smaakvolle receptie in café ’t Park in Tiegem. Met ruim twintig genodigden zijn ze, waarvan de meesten recht staan aan de receptietafeltjes. Het is maandag 18 november, de dag waarop Maria Vandesteene haar 102de verjaardag viert. “Velen zouden er voor willen tekenen: alle zintuigen nog op scherp, vlot te been en genietend van al wie en wat haar omringt”, laat eerste schepen Louis Degroote (Samenéén) zich ontvallen.

Maria is een van de vier 100+-jarigen uit Groot-Anzegem. “Er zijn twee 102-jarigen en twee 103-jarigen”, weet burgemeester Gino Devogelaere (Samenéén) trots. “Ons Koningspaar en het gemeentebestuur laten hun blijk van sympathie overbrengen.”

Als langst levende uit een gezin van tien is Maria opvallend optimistisch, kranig en gezond. Haar twee dochters zorgen als de beste voor haar. “Ik kom niets tekort”, zegt het feestvarken. “Er wordt voor mij gekookt, de was en de plas gedaan, mijn huis is altijd schoon en de bloementuin staat er prachtig bij.”

Met haar groene laarzen aan, verzorgde ze met veel liefde alles wat groeide en bloeide tot een vijftal jaar geleden. “Ik ben gezegend met twee goede helpers”, vervolgt Maria. “Alhoewel je groene vingers voor ‘t leven hebt, moest ik het werk toch overlaten aan mijn dochters op mijn 96ste. Wel snijd ik wat bloemen af die ik dan in een vaasje schik.”

Groot geluk

Een aantal van haar zes kleinkinderen is aanwezig en de acht achterkleinkinderen zitten op de schoolbanken. Na school en in het weekend komen ze op bezoek. Het is trouwens Maria haar groot geluk. “Gezond leven en vooral blijven genieten in alle eenvoud van mijn dierbaren. Dat houdt ons hart warm”, bevestigt Maria knikkend.

Haar nest is nog steeds in de kleine witte hoeve op de kruising van de Vossestraat en de Zwevegemstraat in Ingooigem. “Mijn familie, vrienden en buren komen geregeld op de koffie, daar geniet ik van.” Ook na het overlijden van haar man Alfons De Waele in 2018, voelt de eeuwelinge zich nog steeds de koning te rijk in ‘hun huisje’ met tuin en kapel. “Ik wil hier niet weg”, klinkt ze vastberaden.