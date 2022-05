Maldegemse wagenmakerij is terug thuis

Veertig jaar nadat het atelier van de wagenmakerij Henneman Maldegem verliet, heeft het atelier nu een plaats gekregen in de permanente tentoonstelling van de Smoefelbeekhoeve van Jacques Vannevel in Maldegem Donk. Het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) het Collectief Bulskampveld en Jaak Vannevel hebben die terugkeer mogelijk gemaakt.

In de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw had iedere gemeente in Vlaanderen minstens een wagenmakerij. De opkomst van de verbrandingsmotor en de rubberen banden betekenden het einde van de wagenmakerijen. In Maldegem sloot de familie Heneman in de jaren zestig hun atelier. Om te voorkomen dat de geschiedenis van de wagenmakerij uit ons collectief geheugen zou verdwijnen, heeft het CAG de afgelopen jaren een grondige studie gewijd aan ‘Wagenmakerij in Vlaanderen’. Omdat er geen wagenmakers meer in leven zijn, heeft het CAG samen met het Collectief Bulskampveld, nazaten van de wagenmakers opgezocht om de studie mee te stofferen. Er werd ook samengewerkt met musea in Maldegem, Essen en Keerbergen.

Kunstwerk

Het ambacht wagenmaker onderscheidt zich van de andere ambachten omdat een wagenmaker veelzijdig moest zijn. “Om bestelde karren te maken, moest de Wagenmaker architect zijn om een plan van de karren te maken. Hij had technische kennis nodig om alle contactpunt goed en veilig in elkaar te laten passen. Het maken van een houten wiel was een kunstwerk dat dagen in beslag kon nemen”, legde Sven Lefèvre van het CAG uit.

Verhuis

Omdat er geen toekomst meer in de wagenmakerij zat, sloot de familie Henneman als laatste zijn deuren in Maldegem. “Het atelier is volledig intact blijven staan. Wij kregen enkele jaren later een aanbod van aannemer Van Dorpe uit Brugge om het atelier als erfgoedstuk over te nemen. Hoewel hij nog geen plaats had om het atelier te installeren, zijn wij op zijn aanbod ingegaan. Enkele jaren later gaf aannemer Van Dorpe het atelier in bruikleen aan het museum in Bokrijk”, vertelde Kamiel Henneman, kleinzoon van Maldegems laatste wagenmaker.

Ideale plaats

Omdat na twintig jaar het atelier in Bokrijk nog altijd in zijn oorspronkelijke verpakking stond, besloot de heer Van Dorpe om het atelier terug te nemen. Hij had ondertussen contact met CAG en het Collectief Bulskampveld. Zij waren het er snel over eens dat het atelier een plaats verdient in een museum.

Jaak Vannevel die bij de studie van de wagenmakerij betrokken was, stelde voor om het atelier een plaats te geven in zijn Smoefelbeekhoeve. ”Het museum in de Heirweg in Donk is de ideale plaats voor het atelier. Het museum geeft een overzicht van het landbouwleven van de afgelopen decennia. Het atelier van de wagenmakerij past perfect in dat plaatje”, legde de heer Vannevel uit.

Vorig weekend werd zowel de studie ‘Wagenmakers in Vlaanderen’ als het atelier officieel voorgesteld in de Smoefelbeekhoeve. De tentoonstelling waar ook een uitgebreide collectie van oude tractoren is te zien, is te bezoeken op afspraak.

Reserveren kan via de website van de Smoefelbeekhoeve. (LV)