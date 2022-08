Mack Rutherford (17) rondt solovlucht rond de wereld succesvol af als jongste ooit

Mack Rutherford is woensdag 24 augustus om 16 uur geland op de kleine luchthaven van West-Sofia waar hij op 23 maart vertrok om de wereld rond te vliegen. Hij was toen pas zestien. Zo komt hij net als zijn zus Zara in het Guiness Book of Records. Zara was begin januari de jongste vrouw ter wereld die in een eenmotorig vliegtuigje de wereld rondvloog, Mack is de jongste man. Net als zijn zus Zara vloog hij met een superlicht Sloveens Shark-vliegtuigje. Hij deed 142 dagen over zijn traject, terwijl hij bij de start had gehoopt de klus in 90 dagen te klaren.

Net als in Wevelgem twee dagen geleden was ook nu weer het hele gezin erbij. Vader Sam, moeder Bea en zus Zara, van wie hij wel een record afsnoept. Naast jongste vrouw was Zara ook de jongste Belgische die in haar eentje rond de wereld vloog in zo’n superlicht vliegtuigje. De titel van jongste Belg is nu dus voor haar broer. Moeder Beatrice De Smet is een Kortrijkse. Haar beide kinderen werden trouwens geboren in Kortrijk. Haar man, Sam Rutherford, is een Brit van Southampton. Sam was vroeger helikopterpiloot bij het Britse leger. Tegenwoordig runt hij samen met zijn vrouw het bedrijf Prepare2go, dat voor klanten lichte vliegtuigen over de hele wereld ter plekke brengt. Ze zijn in het gezin dus gewoon om met zulke eenmotorige vliegtuigjes woestijnen, zeeën en oceanen over te steken. Mack zei in een eerste reactie in Sofia: “Ik ben blij dat ik de reis heb afgerond en tegelijk een beetje triestig dat het allemaal over is. Want ik ben dit vliegtuigje nog lang niet bij.” Hij gaf ook nog mee dat jonge mensen hun dromen moeten volgen en moeten doorbijten. “Er waren veel momenten waarop anderen misschien zouden hebben opgegeven, maar ik ben doorgegaan. Opgeven staat niet in mijn woordenboek.”

Waarom Sofia?

Echt haast was er niet bij voor Mack. Want de Brit Travis Ludlow die tot vandaag de jongste persoon was die de reis rond de wereld maakte met een eenmotorig vliegtuigje was 18 jaar en 150 toen hij vorig jaar recordhouder werd. Mack werd op 21 juni pas 17. Die Ludlow deed het wel in 44 dagen.

Waarom Sofia? Daar is zijn enige sponsor gevestigd. ICDSoft is een webhosting bedrijf. De firma was ook al cosponsor bij de wereldrecordpoging van Zara en voor het project van Mack wou ICDSoft het exclusieve sponsorship op zich nemen. Eergisteren landde hij nog in Wevelgem, gisteren maakte hij ook een stop in Buzet, de Henegouwse luchthaven in Pont-à-Celles waar hij zijn vliegbrevet behaalde toen hij 15 was en daarmee tijdelijk de jongste piloot was met zo’n diploma op zak.

Mack Solo

Als we goed kunnen tellen, is Sofia de 71ste luchthaven die hij aandoet tijdens zijn reis. De strafste was wellicht JFK in New York. Het was niet eenvoudig om een vergunning te krijgen om daar te landen. En een haast hallucinante ervaring, liet Mack uitschijnen. Met zo’n piepklein vliegtuigje tussen die monsters van vliegtuigen die daar de tarmac vullen, het is weinigen gegeven. Net als er wellicht weinig Belgen zijn die kunnen zeggen dat ze eventjes rond het Vrijheidsbeeld gevlogen hebben. Maar hij maakte nog veel meer mee, zo gaf hij ons maandag nog te kennen. Zo bracht hij onder meer noodgedwongen een nacht door op een onbewoond eiland in de Stille Oceaan. Landen daar was ook niet eenvoudig. Eerst moest hij een hoge berg over, om vervolgens heel snel te dalen. Er waren enkele pogingen nodig voor hij er zijn toestel aan de grond kon zetten.

Mack Rutherford kon je bij zijn passage herkennen aan het opschrift Mack Solo, de naam van zijn website en zijn facebookpagina (foto Beatrice De Smet)

Op zijn website Mack Solo en op zijn gelijknamige facebookpagina vind je heel veel filmpjes die hij tijdens zijn reis maakte. En ook veel nieuwsuitzendingen, onder andere van CNN, waarin hij na een van zijn landingen een item was. Mack Solo, het stond ook te lezen op zijn vleugels als je hem laag zag overvliegen.