Mack Rutherford (17) treedt in voetsporen zus Zara en is jongste piloot die met éénmotorig vliegtuig wereld rondvliegt

Mack Rutherford maakte deze namiddag, maandag 22 augustus, om 14.15 uur een geslaagde landing met zijn superlicht Shark-vliegtuig op het vliegveld van Kortrijk-Wevelgem. 140 dagen nadat hij op 23 maart vertrok uit Sofia, waar hij binnen twee dagen hoopt aan te komen. Hij was nog 16 toen hij vertrok, op 21 juni werd hij 17. Nog ruimschoots jong genoeg om de jongste piloot te worden die met een éénmotorig vliegtuigje rond de wereld vliegt. Eerder dit jaar deed zijn zus Zara die stunt al voor, toen ze als jongste vrouwelijke pilote ter wereld in eenzelfde vliegtuigje rond de wereld vloog. Ze was nog 19, toen ze op 22 januari in Wevelgem landde.



Mack is net als zijn zus in Kortrijk geboren als zoon van Beatrice De Smet en de Britse Sam Rutherford. Zijn oma Anne De Smet – Vlieghe woont er nog altijd. Ze waren er allemaal bij in Wevelgem. Het gezin Rutherford woont in Sint-Genesius-Rode, waar de ouders de firma Prepare2go, het bedrijf van zijn ouders in Sint-Genesius-Rode een firma uitbaten die gespecialiseerd is het transporteren van lichte vliegtuigen over de hele wereld. Mack loopt school in het Britse stadje Sherborne. Hij begint binnenkort aan zijn laatste jaar humaniora. Beatrice De Smet bekende ons in Wevelgem dat zij zich lang verzette tegen Macks plan om de wereld rond te vliegen. “Ik vond hem nog veel te jong.”

Paperassen

Mack hoopte zijn recordpoging veel sneller te kunnen afronden dan zijn zus. Zara deed er 155 dagen over, Mack hoopte op 90. De nukkige weersgoden hielden Zara vaker dan gewild aan de grond. Mack werd eerder tegengewerkt door de politieke situatie en de vele paperassen. Doordat zijn route op het laatste moment werd veranderd – en heel goed ging gelijken op de route die Zara aanvankelijk zou afleggen – was men niet vertrouwd met landingsvergunningen in bepaalde landen, en dat hele proces viel wat tegen. “De wereld is niet meer dezelfde als een half jaar geleden,” zei Beatrice De Smet. “Ik moet het u niet vertellen wat de oorlog heeft teweeggebracht.” Ook Mack is niet meer dezelfde. Hij vertrok als een jongetje, in Wevelgem zagen we een jongeman die goed op weg is om een man te worden.

Mack in Wevelgem. De jonge Britse Belg werd net als zijn zus enkele maanden geleden getooid met Britse en Belgische vlaggen bij zijn aankomst. © KVdm

Om Rusland te vermijden, plande Mack om doorheen Azië te vliegen en niet door Zuid-Amerika, zoals zijn zus. Een heel verschillend traject. Hij deed de toer rond de aarde ook in de omgekeerde richting van zijn zus. Hij was nauwelijks een week weg toen hij in Italie tot stilstand kwam omdat hij geen toestemming kreeg om over Algerije mocht vliegen. Toen hij dan maar naar Griekenland vloog en van daar naar Egypte wou vliegen kwam hij weer vast te zitten. Hij stond uiteindelijk een maand aan de grond in Griekenland, en later ook nog eens een maand in Dubai. Waardoor het hele traject, net zoals van zijn zus, 5 maanden duurde.

Bang in de Sahara

Maar Mack bleef er rustig bij. “Hij is de meest flegmatieke, de meeste Britse van het gezin,” zei zijn moeder toen hij net geland was. “Soms was hij te rustig.” Maar een keer verloor hij toch zijn koelbloedigheid, bekende hij ons vlak na de landing in Wevelgem. “Toen ik over Egypte naar Soedan vloog over de Sahara, vernam ik dat ik boven Egypte minstens op 2500 meter moest vliegen. Een hele grote hoogte voor ultralight vliegtuigje. De extra brandstoftank die me toeliet lange afstanden te overbruggen werkte niet. Ik was al op zoek naar een plaats om een noodlanding te maken, toen bleek dat die extra tank niet aansloeg precies doordat ik op zo’n grote hoogte vloog. Toen ik de grens met Soedan overstak en lager kon gaan vliegen, werkte de tank gelukkig wel weer.”

Robinson Crusoe

Mack is intussen ook een van de weinige mensen die kan zeggen dat hij een nacht op een onbewoond eiland doorbracht. “Toen ik van Japan naar Amerika vloog, een vlucht die 11 uren moest duren, had ik plots last van sterke tegenwind en werd het ook snel donker. Met zo’n licht vliegtuigje mag je niet in het donker vliegen en dus week ik uit naar het eiland Attu in de Noordelijke Stille Oceaan. Een verlaten en compleet onbevolkt eiland.” Zowaar een Robinson Crusoe-avontuur.

Mack samen met zijn zus Zara. © KVdm

Zara startte haar recordpoging in Wevelgem en kwam er ook aan. Maar Mack opteerde voor Sofia, omdat zijn enige sponsor, ICDSoft, daar zijn hoofdkantoor heeft. De Bulgaarse firma is een internetprovider en was eerder cosponsor bij de wereldrecordpoging van Zara.