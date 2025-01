Lynn (33) is Krak van Knokke-Heist: “De situatie in Oekraïne is veel erger dan mensen hier denken”

De inwoners van Knokke-Heist stemden Lynn Utterwulghe tot Krak van hun gemeente. Samen met haar man Davy Couwyzer trok ze al vier keer naar Oekraïne om er de door oorlog zwaar getroffen bevolking te helpen. “Ik wil zeker ook Davy en ons team vrijwilligers ter plaatse hierin betrekken, want dat zijn toch ook echte Kraks”, zegt Lynn.

Lynn Utterwulghe schrok toch even toen ze het nieuws vernam dat de Knokke-Heistenaars haar tot Krak van haar gemeente stemden. “Ik had het echt niet verwacht, neen”, zegt Lynn. “Want er zaten toch mensen bij met meer naamsbekendheid dan ikzelf. Eerlijk? Ik had gedacht dat Mirjam van der Mast, bekend als eerste vrouwelijke Keizer Carnaval van Heist, zou winnen.”

Maar het is dus anders uitgedraaid. Het is Lynn die zich voor haar onbaatzuchtige inzet vorig jaar nu een jaar lang Krak van Knokke-Heist mag noemen. Daarmee doelen we natuurlijk op de hulpmissies naar het door oorlog getroffen Oekraïne die ze samen met haar man onderneemt. “We zijn intussen al vier keer naar het land getrokken om de bevolking te ondersteunen. Dit jaar zijn we er in september nog geweest”, vertelt Lynn.

“Waarom precies Oekraïne? Wel, wij vonden het heel erg onrechtvaardig toen het Rusland van Poetin het land binnen viel. Ook omdat de Oekraïners al zo vaak hebben moeten strijden voor hun identiteit en vrijheid. Wat ook meespeelt is dat het veelal erg christelijke mensen zijn. Hoewel ik zelf niet elke week naar de mis ga, durf ik mezelf ook wel christelijk te noemen. Die waarden, zoals naastenliefde, zijn voor mij wel belangrijk.”

Containerwoningen

De hulp die Lynn en Davy bieden is erg divers van aard. Zo zamelden ze onder meer speelgoed en kledij in voor weeskinderen. Ze hielpen ook bij voedselbedelingen en bouwden al een aantal containerwoningen. Voor dat laatste wordt samengewerkt met de lokale organisatie The Glow Mission. In die woningen van 18 vierkante meter staat telkens een bed, koelkast, kookvuurtje, verwarming, een boiler en een toilet. Lynn en Davy zijn in Kiev actief geweest, maar trokken ook al naar onder meer Tsjernobyl. “We werken samen met een team van plaatselijke vrijwilligers, Oekraïners dus. Ook als we niet in het land zijn staan we in heel nauw contact met die mensen. We horen hen bijna wekelijks via alle mogelijke communicatiekanalen. Die mensen doen daar echt schitterend werk in moeilijke omstandigheden”, gaat Lynn verder. “We nemen wel hulpgoederen mee als we gaan, maar eigenlijk is het veel belangrijker om fondsen in te zamelen. Want de meeste goederen kopen we ter plaatse aan, bijvoorbeeld voor de inrichting van de wooncontainers. De kostprijs voor die goederen daar is veel goedkoper, dus het is interessanter die ter plaatse aan te kopen.”

Campagne

“Of ik veel campagne heb gevoerd om mijn nominatie voor Krak te promoten? Ik heb het wel op de sociale media bekendgemaakt, ja. En ik ben heel tevreden dat ik het geworden ben, maar ik wil zeker ook mijn man Davy en ons team vrijwilligers ter plaatse hierin betrekken want dat zijn ook allemaal echte Kraks.”

Lynn Utterwulghe Privé: Lynn Utterwulghe werd geboren op 27 december 1991 in Brugge. Ze is getrouwd met Davy Couwyzer, die actief is als schrijnwerker. Lynn en Davy hebben een achtjarig zoontje, Jules. Het gezin woont in Heist. Opleiding en loopbaan: Lynn volgde de kapsteropleiding aan TIHF in Brugge, ook bekend als ‘De Maricolen’, en werkt al haar hele loopbaan als kapster bij een salon in Heist. Vrije tijd: Lynn heeft weinig uitgesproken hobby’s maar houdt er wel van om met het gezin rond te trekken met de mobilhome.