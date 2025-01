Luka (17) is de Krak van Oostkamp: “Blij dat ik mijn sport zo in de kijker kan zetten”

Luka Van Peteghem, wereldkampioen obstacle run, werd door de lezers verkozen tot Krak van Oostkamp. “Een mooie publiciteit voor onze sport en een deugddoende appreciatie voor mezelf”, reageert Luka.

Luka Van Peteghem Privé Luka (17) is de zoon van Wendy Coene en Kenneth Van Peteghem. Hij is de broer van Kaena. Het gezin woont in de Vrijlatenstraat in Ruddervoorde. Loopbaan Luka zit in het zesde jaar sportwetenschappen van het Sint-Rembert College in Torhout. Daarna wil hij een sabbatjaar nemen om zich volledig toe te leggen op zijn sport. Later wil hij kinesitherapie studeren. Vrije tijd Hij zet zich in als leiding bij de scouts Kanunnik Andries, maar zijn passie ligt bij de Obstacle Run op zowel korte als lange afstand. Hij is lid van OCR Torhout, waar hij ook als trainer aan de slag is, en van Flac Oostkamp om zijn loopprestaties op te krikken. Luka is opgenomen in het team Urban-sky.

Luka was in eerste instantie verrast dat hij genomineerd was als Krak van Oostkamp en dacht dat zijn mama hem had ingeschreven. “Ik wist ook niet goed wat dit inhield en heb moeten opzoeken wat de nominatie als Krak betekende. Gewoon genomineerd zijn vond ik al een hele eer, maar ik wilde die ook graag verzilveren. Mijn winnaarsmentaliteit, zeker? Ik ben dan ook heel tevreden dat ik de trofee van Krak van Oostkamp mag toevoegen aan mijn prijzenkast. Er is al een plaatsje vrijgemaakt”, vertelt Luka.

Hij was op snowboardstage toen hij het nieuws vernam. “Mama zou in die periode ook mijn mails in de gaten houden, maar ik had het bericht toch al zelf opgemerkt nog voor zij me belde.”

Internationaal

Door zijn drukke trainingsschema had Luka niet echt tijd om zijn nominatie bij zijn vrienden bekend te maken. “Mijn ouders hebben het bericht van KW.be gedeeld via Facebook en ook bij OCR Houtland kreeg ik al snel meldingen binnen dat ze op mij gestemd hadden. Zelfs van atleten uit Denemarken, Noorwegen en Nederland hoorde ik dat ze op mij hadden gestemd.”

Costa Rica

“Ik kreeg binnen het OCR-circuit veel positieve reacties op deze nominatie, dus ze zullen ongetwijfeld trots zijn dat ik voortaan ook als Krak van Oostkamp onze sport in de kijker kan plaatsen”, vertelt Luka. Hij kreeg tijdens de sportkampen en trainingen van OCR Houtland veel positieve reacties van de kinderen die zijn nominatie hadden vernomen via De Krant van West-Vlaanderen.

Luka presteert op een hoog niveau, maar zet dan ook zijn leven bijna volledig in het teken van obstacle run. Hij is al sinds zijn vijfde gepassioneerd door de minder bekende sport, waarin hij in augustus van vorig jaar twee wereldtitels behaalde in Costa Rica: één in short course en één in long course. Daarmee bevestigde hij zijn Europese tweede plaats en zijn vier Belgische titels.

Hij weet van zichzelf dat deze wereldtitels bij de U18 geen eindpunt zijn. Luka droomt ervan om binnen afzienbare tijd bij de elite aan te treden en daar ook op hoog niveau te presteren. “Ik kan gelukkig, als de gezondheid het toelaat, nog lang actief OCR beoefenen. Ik ken atleten die de veertig naderen en nog steeds op hoog niveau meedoen.”

Toekomst

Met zijn overstap naar de U20 of naar de elite zal Luka kunnen deelnemen aan grote wedstrijden van de wereldserie, onder andere in Dubai en Amerika. “Ik train daarvoor nu al vaak samen met Nederlandse atleten, omdat daar het niveau wat hoger ligt dan in België. Al die buitenlandse trainingen en wedstrijden wegen financieel wel zwaar door. Ik heb een kledingsponsor, maar voor de rest moeten we alles zelf bekostigen”, besluit Luka.