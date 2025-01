Lucas (25) en Augustin (25) fietsen naar Singapore: “Irak was echt verrassend”

Complete waanzin of ronduit geniaal? Het avontuur waaraan Lucas Debosschere (25) en Augustin Lefèvre (25) bezig zijn, roept zowel verbazing als ongeloof op. Beide Komenaars sprongen in juli op de fiets en kozen voor Singapore als hun eindbestemming. “Die keuze was eenvoudig: dat was het verste wat we op onze tweewieler konden bereiken!”

Het sabbatjaar is een term die door heel wat studenten gekend is. Met een kersvers diploma op zak zeggen ze de wereld van school en werk even vaarwel om te herbronnen. “En dat idee speelde hier ook”, lacht Lucas. Net afgestudeerd wilde hij de wereld verkennen en begon hij te plannen. “Met een camper de wereld gaan ontdekken: dat was eigenlijk het plan, alleen heb je daarvoor flink wat centen nodig. Die had ik niet en dus koos ik voor een goedkoper alternatief: de fiets. Ik begon te plannen en dan ging het echt alle kanten uit. Op de kaart zag ik dat Singapore de verst mogelijke bestemming was die ik kon bereiken. Noem het gerust waanzin, maar ik besloot de uitdaging aan te gaan.”

Lucas vond bij zijn medestudent Augustin flink wat bijval, waardoor ze uiteindelijk met twee konden vertrekken. “We hebben onszelf een jaar gegeven om de totale afstand, zijnde 18.000 kilometer, te overbruggen. We vertrokken in juli vanuit Brussel, maar deden dat in alle luwte. We wisten sowieso dat veel mensen ons gek zouden verklaren, nu kunnen ze dat doen terwijl we al duizenden kilometers in de benen hebben. Onze route hebben we ondertussen wat moeten aanpassen, want Iran was gaandeweg een onmogelijkheid geworden. We hebben dan wel weer enkele onverwachte parels ontdekt. Zo was Irak een onwaarschijnlijke belevenis. Mensen denken daarbij in één ruk aan oorlog en dood, maar de Irakezen zijn erg warme en gastvrije mensen. Een complete tegenvaller was dan weer Kroatië. Duur en enorm onvriendelijke mensen, waar ook de politie ons met de tent en fiets niet graag zag komen.”

Wie de avonturen van beide sportievelingen wil volgen, kan hiervoor terecht op hun YouTube-kanaal ‘Louc’s Nomade’. Vanaf zondag zullen ze wekelijks beelden online gooien van de plaatsen die ze al hebben bezocht.