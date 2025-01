Luc Van den Kerckhove beheert Facebookgroep Bredene Vroeger & Nu 2.0: “Wie regels niet volgt gaat er uit”

Ze zijn schaars, de gemeenten en steden die vandaag geen ‘Je bent van…’-Facebookpagina hebben. Overal staat wel een gedreven inwoner op, die probeert de couleur locale te vatten in een constante stroom Facebookberichten. In Bredene mag ‘Bredene Vroeger & Nu 2.0’ van beheerder Luc Van den Kerckhove met ruim 11.500 leden de pluim van meest bezochte Facebookpagina op de hoed steken. “Ook al ben ik streng: meningen mogen, maar met respect voor die van een ander. En wie zich niet aan de regels houdt, gaat eruit.”

Luc Van den Kerckhove (65) is sinds kort officieel met pensioen. “Ik was vele jaren postbode in Sint-Gillis. Ik had daar een mooie ronde en wilde die niet inruilen voor een minder vaste baan dichterbij huis. Dus heb ik jarenlang gependeld tussen Bredene en Brussel.”

Twee weerbarstige knieën zorgden ervoor dat Luc eerder dan gepland de postzak aan de wilgen moest hangen. “Een zwart gat wachtte niet want ik had me intussen op natuurfotografie toegespitst. Maar je kunt natuurlijk niet blijven beestjes en bloemetjes fotograferen.” En toen kwam Glenn Vermoortel met het idee van een Facebookpagina over Bredene aandraven. “In 2014 ging Bredene Vroeger & Nu online, een Facebookpagina met vooral oude foto’s van onze gemeente. Glenn had er daar een hele stapel van. Naast Glenn zetten ook Dennis Goes en Danny Vanhevel hun schouders onder het mooie initiatief.”

Danny had al snel in de gaten dat er geen duizenden oude foto’s van Bredene bestaan en ging, als verwoed fietser, op jacht naar lokale nieuwtjes. Hij voegde ook nieuwe foto’s van onze gemeente toe en zette zelfs een quiz op touw, die heel wat nieuwsgierigen naar de pagina’s lokte.

“Ik had me intussen bij het trio aangesloten. Maar toen er onenigheid ontstond tussen enerzijds Glenn, die het bij nostalgische foto’s wilde houden, en anderzijds Danny en mezelf, die meer actualiteit op de pagina wilden, gingen onze wegen uiteen.”

Archief

“Danny en ik hebben toen, in 2021, Bredene Vroeger & Nu 2.0 online gezet. En ook al vind ik vandaag, tot in het archief van de stad Antwerpen, nog altijd oude foto’s van het oude Bredene, de klemtoon ligt nu toch vooral op de lokale actualiteit.”

Daarop inspelen betekent dat je als beheerder op zoveel mogelijk activiteiten probeert present te tekenen. “En dat is niet eenvoudig, vooral sinds Danny halfweg vorig jaar besliste te stoppen. Hij kandideerde op de kieslijst van Alternatief24 en vond het maar netjes dat hij de neutraliteit van onze pagina’s niet in het gevaar bracht.”

Luc probeert die objectiviteit vandaag met hand en tand te bewaken. “We hebben nu zowat 11.500 leden. Wie zich aanmeldt, wordt eerst gecheckt via zijn/haar profiel. Commentaren achterlaten, kan gedurende die periode niet. De regels zijn verder simpel: de berichten moeten over Bredene gaan en een mening mag, voor zover er respect is voor die van een ander.”

Tegel

“De grootste zeveraars gaan er ook zonder pardon uit. Ik wil de boel hier niet laten verzieken. Wie te ver gaat, wordt eerst een week geschorst maar als de onzin aanhoudt, dan is het einde verhaal. Nu, ik besef dat politiek vermijden onmogelijk is. Alles is uiteindelijk politiek. Op mijn bericht ‘wat kan er beter in Bredene’ kreeg ik meer dan 500 reacties. Wanneer nodig zet ik er telkens wat commentaar bij. Maar ik wil geen eindeloze polemieken op Bredene V&N. Laat dat duidelijk zijn.”

Voorspellen welk bericht goed zal scoren is volgens Luc onmogelijk. “Een unieke archieffoto van Bredene kreeg maar flauwe reacties terwijl de foto van die ene dame in een schijnbaar verlaten Duinenstraat tijdens de kerstperiode door 1.000 mensen werd bekeken.”

Dankzij bijdragen van Guido De Greef en zijn Prikkebreentje en de foto’s van Louis Heylen blijft Bredene V&N groeien. Versterking van een extra beheerder zou dus welgekomen zijn. Alleen blijkt die moeilijk te vinden. “Voor mij blijft dit dus een 7 op 7 dagen-hobby. Maar vergis je niet, ik doe het graag. Ook omdat ik in veel reacties lees dat de mensen uiteindelijk graag in Bredene wonen. Al blijft die losliggende tegel voor de eigen deur een drama en deze die drie huizen verder los ligt lijkt te verwaarlozen…”