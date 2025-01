Lore (33) is de Krak van Ichtegem: “Ik ben heel actief op sociale media en dat loont”

Lore Sabot (33) werd verkozen tot Krak van Ichtegem dankzij haar deelname aan de finale van Miss Exclusive 2024. Zij werd gekroond tot Miss Exclusive Water en ging ook nog naar huis met de Social Media Award. “Een persoonlijke kledingstijl vind ik een krachtig expressiemiddel.”

Lore Sabot behoorde tot de finalisten voor de verkiezing van Miss Exclusive 2024. Deze verkiezing werd voor het eerst ingericht in 2010, en sinds 2014 vertegenwoordigt de winnares België op de internationale verkiezing Miss Earth. Bij Miss Exclusive ligt de focus minder op het uiterlijk; zorg voor het milieu en klimaat spelen ook een belangrijke rol. Tijdens de slotshow in Gent werd zij gekroond tot Miss Exclusive Water.

Opportuniteit gegrepen

Toen we haar op de hoogte brachten van haar nominatie was ze aangenaam verrast. “Ik vond het zeker wel een teken van waardering voor het parcours dat ik heb afgelegd”, aldus Lore. “En ik zag uiteraard een opportuniteit om te proberen de overwinning weg te kapen dankzij mijn vele contacten op sociale media. Dus heb ik opnieuw intensief campagne gevoerd en dat heeft blijkbaar geloond.”

Kleding als expressie

Je mag Lore gerust een ‘fashionista’ noemen. Ze besteedt veel aandacht aan haar uiterlijk en kledij, wat niet verwonderlijk is als je weet dat ze onder andere een opleiding als styliste volgde. “Een persoonlijke kledingstijl vind ik een krachtig expressiemiddel. Het is belangrijk om een stijlvolle en geslaagde outfit te vinden waarin je je goed voelt. Je versterkt ook je zelfvertrouwen als je aandacht aan je kledij besteedt”, zegt Lore.

Vergane kinderdroom

Modellenwerk was een kinderdroom van Lore, maar die moest ze helaas opbergen omdat ze enkele centimeters te klein is. “Bij Miss Exclusive is dat geen bepalende factor, dus met mijn 1m70 kon ik perfect deelnemen. Ik had een stevig dossier opgesteld, waarmee ik op zoek ging naar sponsors”, legt Lore uit. “Daar heb ik mooie en interessante contacten aan overgehouden maar ik denk eerlijk gezegd niet dat ik dit nog opnieuw zou doen. Het was zeker interessant om een kijkje te kunnen nemen achter de schermen van die wereld, maar het was ook een heel intensieve periode.”

Lore was tijdens de Miss Exclusive-wedstrijd ook heel erg actief op sociale media, en dat was een van de doorslaggevende factoren waardoor zij met de Social Media Award aan de haal ging. “Er was ook een soort ‘publieksjury’”, vertelt Lore. “Dankzij de vele stemmen van mijn vrienden, familie en sponsors eindigde ik daar op de eerste plaats. Diezelfde mensen heb ik nu opnieuw aangesproken en dat heeft er zeker toe bijgedragen dat ik Krak geworden ben.”

Toekomst

Ondertussen heeft Lore ook beslist om niet meer aan dergelijke wedstrijden deel te nemen. “Ik wil me nu vooral toeleggen op het meehelpen uitbouwen van de zaak van mijn vriend, en ook voor mijn vader teken ik soms interieurontwerpen uit.” Het bedrijf van Ayton is gespecialiseerd in het plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout en Lore werkt momenteel hard om de webshop op poten te zetten.





Lore Sabot Privé Lore Sabot (33) woont met haar ouders Rudi Sabot (61) en Mieke Lauwers (59) in de Jules Van Hevelstraat in Ichtegem. Ze heeft nog 2 zussen: Ulrike (31) die in Zedelgem woont, en Astrid (26) die naar Zwijnaarde trok. Studies Lore studeerde interieurvormgeving en toegepaste architectuur in Gent en Brugge, en in avondonderwijs grafische vormgeving en fashion styliste. Ze ontwikkelt nu de webshop voor de zaak van haar vriend Ayton Meeuw (30), maar ook voor haar vader tekent ze regelmatig ontwerpen. Vrije tijd Eens op stap gaan met vriendinnen of familie. Pikt graag een concert mee. Wandelen op het strand en genieten van quality-time met haar vriend.