Lokaal Dienstencentrum De BuurtBres organiseert eerste verjaardagsbijeenkomst in Watou

Het buurtsalon van Watou verwelkomde op woensdag 19 oktober de jarige 80-plussers op een gezellige namiddag met taart en koffie.

“Lokaal Dienstencentrum De BuurtBres wil met deze ontmoetingsmomenten het sociale netwerk in de dorpen versterken”, klinkt het bij schepen Loes Vandromme (CD&V). “Enthousiaste vrijwilligers werkten mee aan deze geslaagde eerste bijeenkomst. Alle inwoners uit Watou, Abele en Sint-Jan-ter-Biezen die tussen september en december 80 jaar of ouder worden, werden uitgenodigd”, vult schepen Bryan Vanderhaeghe (Samen) aan. In totaal kwamen 12 jarigen langs, ze genoten ervan om samen te keuvelen en konden kennismaken met de vrijwilligers en medewerkers van het nieuwe Lokale Dienstencentrum.