Lisa is finaliste Queen of the Models

Lisa Meeuws (20) uit Leke is de partner van Kurt Op de Beeck en aanstaande mama. Lisa is boekhouder van beroep en haar hobby’s zijn sporten, muziek beluisteren en tekenen. Ze werd verkozen als finaliste van de modellenwedstrijd Queen of The Models, een wedstrijd waar het niet enkel om het uiterlijk gaat.

“Vorig jaar werd een vriendin van mij finaliste in die wedstrijd en ik maakte het op die manier mee. Toen ik meeging naar de show vond ik het een heel mooi evenement”, vertelt Lisa. “Ik ben nogal onzeker over mezelf en denk dat dit een boost zal geven aan mijn zelfvertrouwen. Het is een nieuwe ervaring, een nieuw avontuur. Ik heb heel lang getwijfeld of ik wel wou deelnemen, maar op een nacht heb ik mij dan toch ingeschreven.” De kandidaten werden uiteindelijk via Zoom gekozen. “Het was voor mij oprecht schrikken toen ik de mail kreeg dat ik mocht doorgaan als finaliste. Het is de eerste keer dat ik aan zoiets deelneem en ik kon het eerst niet geloven”, vertelt Lisa. “Een volgende casting zal doorgaan op zondag 12 maart. Daar zal ik dan de andere finalisten en de organisatoren ontmoeten. We moeten een aantal opdrachten en een portfolio maken. Daarvoor moesten onder andere een aantal shots met een bepaald thema genomen worden. Dan volgt de finale”, zegt Lisa.

Wedstrijdjury

“De finale is een vier uur durende show waarin we bruidsjurken, galakleding, sportkleren, lingerie en fashion moeten showen. Daarvoor moeten we sponsors zoeken die bijvoorbeeld een jurk of andere voorwerpen willen uitlenen voor die dag. Er zijn op die avond ook verschillende acts van BV’s die komen optreden. De wedstrijdjury bestaat elk jaar uit een aantal vaste mensen, aangevuld met de winnaar van vorig jaar en de sponsors.” Het wordt heel spannend en Lisa kijkt er enorm naar uit. “Het is al sinds ik een klein meisje ben een droom van mij om model te worden”, mijmert Lisa. “Er zullen in de finaleshow ook mensen van verschillende castingbureaus aanwezig zijn en sommigen zullen misschien wel een contract aangeboden krijgen. De winnaar krijgt 1.500 euro. Iedereen krijgt een kroontje en een bos bloemen. Daarnaast krijgt iedereen ook een titel.” We wensen Lisa alvast veel succes. (ACK)