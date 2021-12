Lions Club Tielt verkoopt liters sterrensoep om projecten te steunen

Na de geslaagde soepactie in 2020 werd het initiatief van Lions Club Tielt dit jaar herhaald om wat geld in te zamelen voor de talrijke projecten die ze steunen.

Jaarlijks verzamelt Lions Club Tielt via diverse fundraisingsactiviteiten zoals kleiduifschieten, een barbecue en een 4×4-treffen een mooi bedrag in dat het vervolgens terug aan de maatschappij schenkt via een van hun vele steunprojecten. Veel van die activiteiten vielen door corona echter in het water. Daarom organiseerde het ook dit jaar een soepactie, wat vorig jaar een enorm succes was.

Ook dit keer was deze soepactie een schot in de roos en kon de serviceclub duizenden liters soep verkopen. Die werden op zaterdag 18 december verdeeld en waar nodig aan huis geleverd bij de vele sponsors, sympathisanten, kennissen en familie. Het was dan ook een op en af rijden van wagens aan de gebouwen van DV Fresh in de Vannestenstraat in Pittem, waar onder leiding van voorzitter Steven De Coninck, Tom Huyghe, Dirk Verkinderen en Peter Bauwens – de ‘founding fathers’ van deze soepactie – alle bestellingen verdeeld werden.

Uiteraard zal ook nu de opbrengst integraal worden besteed aan de talrijke sociale projecten van Lions Club Tielt. (WME)