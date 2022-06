In het weekend van 24 en 25 juni is het opnieuw tijd voor de driedelige fundraiser van Lions Club Tielt in de Egemse kleiputten. Op zaterdag wordt er dan voor de 24ste keer een kleiduifschieting gehouden met ’s avonds een candle light barbecue, waarna de Lions Club op zondag in samenwerking met het magazine 4x4Plus voor de 21ste keer een 4×4 event organiseert.

De kleiduifschieting vindt plaats van 10 uur tot 16 uur. Het parcours bestaat uit drie schietstanden. Ook zijn er twee oefenstanden en is er een mooie prijzenpot voorzien. Omstreeks 19.30 uur wordt dan de barbecue aangestoken terwijl The Amazing Flowers voor de muzikale noot zorgen.

© Lions Club Tielt

4×4-liefhebbers kunnen dan weer op zondag hun hart ophalen. Deelnemers kunnen tussen 9 uur en 18 uur verschillende parcours afleggen op onverharde wegen in de treek. Daarnaast zijn er pistes aangelegd in de kleigroeve zelf met steile hellingen en de befaamde modderkuil.

© Lions Club Tielt

Inschrijven kan telkens ter plaatse, maar ook via www.lionsclubtielt.be. De opbrengst van de fundraiser zal gebruikt worden voor de diverse sociale doelen die Lions Club Tielt ondersteunt. (TM)