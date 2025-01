Lieve (60) is de Krak van Heuvelland: “In 35 jaar heb ik maar twee kampen gemist”

Lieve Delhaye (60) begint in 2025 aan haar 35ste jaar als kookouder van KSA Westouter. “In 1990 kookte ik voor de eerste keer. Mijn zoon Klaas was toen drie maanden en ging mee.”

Lieve Delhaye Privé Lieve werd in Poperinge geboren op 16 april 1964. In 1987 huwde ze met Geert Debergh. Er zijn drie kinderen: Klaas (35) en de tweeling Fien en Miet (34). De kleinkinderen zijn Wout (5), Hannah (4), Jef (5), Iza (3), June (5) en Lukas (2). Loopbaan Lieve werkt als leerkracht sinds 1984, eerst in de gemeenteschool van Dranouter en daarna in vrije basisschool Het Bergpad in Westouter. Op het einde van dit schooljaar gaat ze met pensioen. Vrije tijd Lieve houdt van een wandeling in de omgeving en nog steeds ontdekt ze wondermooie nieuwe plaatsjes. Tijdens de zomer fietst ze ook vaak.

Lieve Delhaye heeft naast zoon Klaas ook nog de tweeling Fien en Miet. Het was Miet die haar nomineerde voor Krak van Heuvelland, net als haar collega’s van de vrije basisschool Het Bergpad in Westouter. “Dit wordt mijn laatste schooljaar. De spontaniteit van de kinderen en de vele leuke babbels met de collega’s zal ik wel missen.” Lieve studeerde af als onderwijzeres in 1984. “Ik kon onmiddellijk als ‘ambulante leerkracht’ starten in VBS Westouter. Ik werkte toen ook zes uur in de Gemeenteschool in Dranouter. Daarna kon ik voltijds aan de slag in Westouter en startte in het eerste leerjaar. Ik veranderde vaak van leerjaar, afhankelijk van de grootte van de klasgroepen. Momenteel geef ik in de voormiddag wiskunde en taal aan het derde leerjaar. Ik vind het zo belangrijk dat alle kinderen aan hun trekken komen. Kinderen die het wat moeilijk hebben krijgen vaak aangepaste oefeningen zodat de basis toch gekend is. Maar ook sterke leerlingen hebben heel wat aandacht nodig. Zij moeten uitgedaagd blijven. In de namiddag heb ik enkele uren zorg, beleidsondersteuning en aanvangsbegeleiding. Zo kan ik de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben hulp bieden. Je krijgt zo veel voldoening. Tijdens mijn uren beleidsondersteuning help ik de directie. Tijdens mijn loopbaan heb ik met heel veel collega’s samengewerkt. Telkens vormden we een hecht team en konden we op mekaar rekenen.” Eind van dit schooljaar gaat ze met pensioen. “Ik blijf gedreven om mijn leerlingen zo ver mogelijk te brengen in hun ontwikkeling. Ik sta open voor nieuwigheden en pak digitale struikelblokken aan .“

Kookouder

Al meer dan veertig jaar zet Lieve zich vol enthousiasme in voor KSA Westouter. Eerst als leidster en nu al jaren als secretaris. “In 1981 werd onder leiding van priester Verduyn de pluswerking opgestart, als verlengde van de vormselcatechese. Deze werking evolueerde snel tot een traditionele jeugdbeweging. In 1983 volgden we met een vijftal meisjes de leidingscursus van de KSA en zo werd KSA Westouter geboren. Ik bleef steeds leidster tot 1990, tot onze Klaas geboren werd. Vanaf dan werd ik kookouder, samen met mijn man Geert. Met enkele andere kookouders maken we het kampmenu op, vaak met een link naar het kampthema. We doen vooraf de bestellingen en boodschappen… Alles is steeds tot in de puntjes voorbereid. De leiding kan nu nog steeds met hun vragen bij mij terecht. Het blijft heel boeiend om met de jongeren te werken. Hun gedrevenheid om kinderen leuke activiteiten aan te bieden doet me deugd. Ik hou ook de financiën bij. Geert en ik helpen ook steeds met het organiseren van de spaghettiavond.. Ik heb maar twee kampen gemist: in 1991 toen ik zwanger was van Fien en Miet en in 1993 toen we ons huis bouwden. We gaan steeds op kamp in Vlaanderen. Soms veraf in Limburg, soms dichtbij in West-Vlaanderen. Deze zomer gaan we voor de derde maal op kamp naar de Warande in Kortrijk.” Bij KSA Westouter weten ze de inzet van Lieve zeer te waarderen. Ze kreeg daarvoor de Gouden Gamel.