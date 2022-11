Lichteveldenaar Flor Fonteyne is getrouwd met Mexicaanse Marisol Calderon

Het ene liefdesverhaal is het andere niet. Dat bewijzen Flor en Marisol. Ze wonen duizenden kilometers van elkaar verwijderd, maar dat hield hen niet tegen. In juli trouwde het paar, in Mexico. Binnenkort komen ze voorgoed samen in België wonen.

Flor Fonteyne (25) leerde Marisol Calderon (25) in 2019 kennen tijdens een Erasmusstage in Girona, een stad in Spanje. In de studentenclub zaten studenten van over heel de wereld. Tijdens één van de clubavonden ontmoetten ze elkaar.

“Het klikte gewoon”, zegt Flor. “Vorig jaar heb ik aan de vader van Marisol zijn zege gevraagd. Daar is dat een traditie. Hij heeft het moeilijk met het feit dat we in België komen wonen, Marisol is zijn oogappel. Haar vader staat bekend als El Padre in de stad, hij is er de grondlegger van anesthesie. Ik kijk heel erg naar hem op.”

“Ik studeerde biochemie en werk in Gent voor KU Leuven als projectonderzoeker. Nu start ik met mijn doctoraat. Ik werkte hard zodat ik geen tweede zit zou hebben in de zomermaanden en ik zeker naar Marisol kon reizen. Door de coronapandemie zagen we elkaar een jaar niet. Dat was een erge periode.”

Marisol woont in Ciudad Juarez, een stad aan de grens van Texas.

Drugkartels

“Het is 15 minuten rijden naar Trumps muur ten noorden van Mexico. Er zijn veel drugkartels daar en niemand wandelt er over straat overdag, alles gebeurt met de wagen. Een keer waren we in de supermarkt toen ze plots alles sloten. Op de parking was er zomaar iemand doodgeschoten. Als het een echt gevaarlijke periode is mag niemand buiten na 20 uur”, legt Flor de situatie in Mexico uit. “Alle huizen hebben aan de buitenkant tralies voor de vensters en voordeuren. De gevels zien eruit als krotten maar binnenin vind je marmeren keukens en weelde. Alles met de bedoeling van buiten uit zo weinig mogelijk misdaad aan te trekken.”

Verhuizing naar België

Begin volgend jaar komt Marisol in België wonen. “Ik wou wel naar Mexico verhuizen maar door mijn werk is het moeilijker om daar iets te vinden. Komt daar de gevaarlijke leefomstandigheden bij waardoor we overeenkwamen naar België te verhuizen. Marisol werkt als administratief bediende bij een bureau van boekhouders en zal hier op zoek gaan naar werk.”

“Geen makkelijke klus, ze volgt eerst Nederlandse lessen om een zekere kennis van de Nederlandse taal te hebben. Daarnaast moet ze een inburgeringscursus volgen. Ikzelf spreek geen Spaans maar ik begrijp het wel. Marisol moet wennen aan het klimaat, daar loopt de temperatuur op tot boven de 30 graden. We kijken er naar uit om ons leven samen te starten.”