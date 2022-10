Leerlingen van Oostendse Leefschool De Vlieger spelen met prototype op basis van eigen ideeën

Studenten digital arts & entertainment van de Howest ontwikkelen een computergame dat gebaseerd is op tekeningen van leerlingen van Leefschool De Vlieger in Oostende. Het prototype kwamen ze dinsdag testen bij de 44 leerlingen.

Eind september nam een studententeam van de bacheloropleiding digital arts & entertainment van de Hogeschool West-Vlaanderen (Howest) de tweede graad van Leefschool De Vlieger voor een halve dag over. Ze stimuleerden de 44 leerlingen om hun eigen droommachines te bedenken en te tekenen.

Input en feedback

Sindsdien zijn de studenten bezig met de ontwikkeling van een spel op basis van al die ideeën. De leerlingen van Leefschool De Vlieger volgen elke stap in het maakproces van het computergame online en geven ook telkens hun input en feedback tijdens interactiemomenten.

Dinsdag stelden de studenten een eerste prototype van het spel voor aan de ‘opdrachtgevers’ uit de basisschool. De kinderen werden ingewijd in het ontwikkelingsproces van hun computergame en werden geobserveerd door de studenten van Howest terwijl ze het spel speelden. Zo kwam heel wat eerlijke feedback van de jeugdige gebruikers naar boven.

Toonaangevend

De bacheloropleiding digital arts & entertainment startte tien jaar geleden, toen er in Vlaanderen nog geen gamingsector was. De opleiding werd al drie keer op rij uitgeroepen tot ‘best game design and development’-school ter wereld, door The Rookies, een internationale toonaangevende organisatie in de gamesector.

De samenwerking tussen studenten en de leerlingen van Leefschool De Vlieger kadert in het project ‘MyMachine Vlaanderen’, een initiatief dat de kruisbestuiving tussen de verschillende onderwijsniveaus wil stimuleren.

Half december willen de studenten het droomgame van de leerlingen helemaal klaar hebben. Dan zijn de leerlingen welkom op Howest-The Level in Kortrijk, de werkplek van de studenten, voor de inhuldiging van hun computerspel.