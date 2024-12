Leerlingen van De Talentuin en vrijetijdsdiensten stippelen wandeling ‘Ho, Ho, Ho, Luister Nou’ uit: “Hebben hier hard aan gewerkt”

Leerlingen van het 4de leerjaar uit Prizma basisschool De Talententuin maakten samen met de vrijetijdsdiensten van de gemeente en de bib de luisterwandeling ‘Ho Ho Ho , Luister Nou’. Kinderen, jongeren en minder jongeren kunnen nu tot 12 januari van volgend jaar langs het uitgestippelde parcours in het centrum wandelen en luisteren naar de verschillende verhalen op diverse locaties.

De bib zorgde de vorige jaren ook al voor wandelingen tijdens de kerstvakantie. “Een idee dat ontstond tijdens de coronaperiode”, zegt bibliothecaris Ellen Allegaert. “Voor deze kerstvakantie zorgden we met de bib, sport- en jeugddienst én de leerlingen van het 4de leerjaar uit de Prizma basisschool De Talententuin voor de luisterwandeling ‘Ho Ho Ho, Luister Nou’.”

Bibliothecus

“We werken in school ieder jaar rond een bepaald thema waaraan enkele helden gekoppeld zijn”, zeggen leerkrachten Ellen Decock en Tania De Boever. “Die held is dit jaar ‘Bibliothecus’. De leerlingen maakten daarrond met de verschillende gemeentelijke vrijetijdsdiensten en de bib hun eigen luisterverhaal. Langs een parcours hangen er op zes verschillende locaties in het centrum zes genummerde prenten met een QR-code. Als je die scant, hoor je het verhaal. Als je ieder verhaal op elke van de zes genummerde locaties hoorde, ken je het ganse verhaal.”

Nore (9) werkte mee en sprak een deel van een verhaal in. “Ik hoop dat er veel mensen komen luisteren naar die verhalen, waar we met onze klas zo hard aan gewerkt hebben!”

Wedstrijd

Kinderen die jonger dan 6 jaar zijn kunnen op de zes plaatsen, waar ze een deel van het verhaal horen, op hun wedstrijdformulier telkens één van de drie afbeeldingen omcirkelen die het best past bij dat verhaal. Wie ouder is dan 6 jaar kan bij elk verhaal een vraag beantwoorden. Uiteraard mogen ook minder jonge mensen de aan de luisterwandeling deelnemen.