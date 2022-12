Leerlingen van de Negensprong in Koekelare en de Tweesprong in Handzame geven 450 kerstboodschappen aan de mama van gevangene Olivier Vandecasteele

“Liefste familie. Ik en heel Koekelare hopen dat Olivier vrijkomt. We steunen jullie. Jullie zijn niet alleen.” Die kerstboodschap van de jonge Melanie is één van de 450 brieven die Annie Santy uit Aalbeke overhandigd kreeg tijdens een kerstmis van de basisscholen de Negensprong en de Tweesprong in de Sint-Martinuskerk in Koekelare. De moeder van ontwikkelingswerker Olivier Vandecasteele, die een gevangenisstraat van 28 jaar in Iran uitzit en in hongerstaking is, kreeg vlak voor Kerstmis warme steun van enkele honderden West-Vlaamse schoolkinderen.

De Sint-Martinuskerk zat tjokvol voor de mis die de bassischolen De Negensprong uit Koekelare en De Tweesprong uit Handzame en Edewalle naar jaarlijkse traditie vlak voor de kerstvakantie vieren. De Koekelaarse Michéle Lievens, zaakvoerder van linnenfabrikant LF Trading, een jeugdvriendin van de veroordeelde ngo-medewerker, nam samen met haar buurvrouw, sportleerkracht Joyce David, het initiatief om steunkaartjes voor Olivier Vandecasteele (41) te drukken en te voorzien van een persoonlijke boodschap voor de getroffen West-Vlaamse familie.

Annie Santy (75), de mama van Olivier, ging graag in op de uitnodiging om de kerstmis bij te wonen en de steunkaartjes van de kinderen in ontvangst te nemen. Ze was vergezeld van haar zus Georgine en haar schoonbroer Lieven. “Ik ben diep ontroerd, het doet mij echt deugd. Ik ben de kinderen zeer dankbaar voor deze solidariteit”, zei ze met een gebroken stem. Ze is net hersteld van ziekte en nog zwak. Haar man kon wegens ziekte de dienst niet bijwonen.

Gevangenenruil

De recente ontwikkelingen in het dossier van hun zoon Olivier Vandecasteele hebben beide ouders gebroken. Jeugdvriendin Michèle Lievens is boos: “Er was een gevangenenruil in de maak, zodat Olivier kon vrijkomen. Maar onze regering heeft uiteindelijk afgehaakt. Ik vernam dat nieuws, toen ik in het vliegtuig zat op weg naar Japan. Als hofleverancier nam LF Trading deel aan de recente economische missie naar het Verre Oosten. Ik heb nu ook een brief gestuurd naar de koning, in de hoop dat hij zijn invloed in dit dossier nog kan doen gelden.”

“Olivier werkte al acht jaar in Iran voor een humanitaire organisatie. Het zou zijn laatste buitenlandse missie zijn, want hij had recent een huis gekocht aan de kust. Maar in februari werd hij om een nog onduidelijke reden gearresteerd. Iran wou hem uitwisselen tegen een diplomaat en terrorist, die in ons land tot twintig jaar cel is veroordeeld wegens het beramen van een bomaanslag in Parijs. Het is toch bizar dat Olivier plots tot 28 jaar cel veroordeeld werd, na het afspringen van de deal voor een gevangenenruil”, aldus Michèle Lievens.

Een van de kerstboodschappen voor Olivier Vandecasteele, die in Iran een celstraf van 28 jaar uitzit. © Davy Coghe

“Niet opgeven”, schreef Lotte op een kerstboodschap voor Annie Santy. “Dat doe ik ook niet, ik bid dat het nog goedkomt met mijn zoon.”

