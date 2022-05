Leen Hallaert organiseert benefiet voor para-atlete: “We willen Laurence naar de top helpen”

Het gezin van Leen Hallaert (44) organiseert in deze periode een pizza- en wijnverkoop ter ondersteuning van Laurence VandeVyver (38). De para-atlete handbiken nam vorig jaar deel aan de Paralympische Spelen in Tokio en mikt nu op de Spelen van Parijs als volgend doel.

Omdat VandeVyver vanuit de overheid weinig tot geen financiële steun ontvangt, wil het gezin van Leen Hallaert de handbikester steunen met een benefietactie. Hallaert en haar man Koen Van Parys kennen de atlete al langer en voorzien de vrouw uit Donk nabij Maldegem ook van praktische ondersteuning.

“Mijn man leerde Laurence kennen via een sportorganisatie waarbij Koen fungeerde als haar trainer. Sinds ze haar profstatuut heeft, wordt ze omringd door andere mensen, maar toch doet ze nog steeds geregeld beroep op mijn man. Zo gaat hij regelmatig mee naar wedstrijden of gaan ze af en toe samen trainen. Zo heeft ze eens vaker gezelschap tijdens de vele trainingsuren”, vertelt Leen Hallaert.

Doel: Parijs 2024

De 44-jarige Laurence VandeVyver is al haar hele leven sportief. In haar jeugd deed ze aan judo en later schakelde ze over naar roeien. In beide sporten bereikte ze de nationale top, maar door een ziekte in 2017 raakte ze verlamd. Dokters vermoeden dat ze te maken kreeg met het Guillain-Barré syndroom, een immuun gemedieerde ziekte van de perifere zenuwen. De onderste en bovenste ledematen vertoonden daardoor verlammingsverschijnselen, maar ook de ademhalingsspieren en het gelaat lijden onder de ziekte.

We hebben nu al de kaap van de 1.000 euro gerond

Al snel na de diagnose nam Laurance de draad weer op en maakte ze kennis met handbiken. “Die draad heeft ze nooit meer losgelaten en al snel raakte ze erg gemotiveerd om ook in die sport de top te bereiken. In Tokio mocht ze voor het eerst deelnemen aan de Paralympische Spelen en Parijs is in 2024 het volgende doel. We willen haar zo veel mogelijk steunen en verkopen daarom wijn en pizza’s”, gaat Hallaert verder.

De atlete moet al haar verplaatsingen zelf bekostigen en daarvoor is heel wat geld nodig. “Momenteel hebben we de kaap van 1.000 euro gerond en daar zijn we al heel erg dankbaar voor”, glundert Hallaert die samen met haar dochter Kirsten Van Parys het initiatief voor deze benefietactie nam. “Laurence is enorm dankbaar voor alle acties die we doen”, besluit Hallaert.

(AVH/foto DC)