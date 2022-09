Ledegemnaar wint anderhalf miljoen euro met Lotto

Een jong gepensioneerde Ledegemnaar heeft 1,5 miljoen euro gewonnen met de Lotto. Dat deed hij bij Lezy’s Service Shop, de winkel die nog maar een half jaar geleden de deuren opende langs de Stationstraat in Ledegem. De fervente lottospeler gebruikt telkens de zelfde cijfers, verwijzend naar de geboortedata van zijn kinderen en kleinkinderen.

Een jong gepensioneerde is op een klap anderhalf miljoen euro rijker. De man speelde mee met de Lottotrekking van 6 augustus. “De man had zes juiste cijfers en kwam als enige winnaar uit de bus”, aldus Liliane Goor van de Nationale Loterij. De winnaar wenst anoniem te blijven. “Het gaat om een jong gepensioneerde man uit Ledegem die al jarenlang op de Lotto speelt. Hij kiest telkens voor vaste cijfers die verwijzen naar de geboortedata van zijn kinderen en kleinkinderen. De winnaar gaf al aan eerst een nieuwe wagen te willen kopen”, aldus Goor.

Serieuze opsteker

De winnaar speelt in Lezy’s Service Shop. De winkel langs de Stationstraat in Ledegem is nog maar een half jaar open. Een serieuze opsteker voor Jeroen Lezy. “Dit is mooie reclame voor onze winkel. Blijkbaar zit er hier iets goeds in de grond, want geregeld hebben klanten hier toch prijs. Het is wel de eerste keer dat een winnaar zo’n groot bedrag wint. Het zorgt wel voor wat animo. Mensen willen graag weten wie de winnaar is, maar dat weet ik zelf niet”, aldus zaakvoerder Jeroen Lezy. De winnaar mag zich de 18de Lottomiljonair van het jaar heten.

Ondertussen merkt men bij de Nationale Loterij dat de moeilijke tijden geen invloed hebben op het aantal spelers. “Er wordt nog altijd evenveel gespeeld. De prijzenpotten zijn telkens aantrekkelijk en mensen hopen natuurlijk om zelf zo’n mooie prijs te winnen”, aldus Liliane Goor.

(BF)