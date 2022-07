Ledegem koopt grond De Mandel aan om er een ontmoetingsplek van te maken

De gemeente Ledegem heeft een stuk grond van maar liefst 3.000 vierkante meter gekocht aan de Rodenbachlaan. “We willen er graag een ontmoetingsplek voor jong en oud van maken”, aldus burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD).

Tussen de Rodenbachlaan en de Sint-Eloois-Winkelstraat in Ledegem ligt er al jarenlang een groot grasveld van zo’n 3.000 vierkante meter groot. De grond was tot voor kort eigendom van de sociale woonmaatschappij De Mandel. Behalve twee doelen staat is er enkel maar gras.

“De site is ingekleurd als groenzone, maar De Mandel had de intentie om er een viertal woningen te bouwen”, zegt burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD). “Wij wilden deze mooie plek echter niet verloren laten gaan en hebben gekeken of we de grond konden kopen.”

En dat kon. De gemeente heeft de grond onlangs aangekocht voor 32.000 euro. “We hadden het geluk dat de grond al ingekleurd stond als groenzone. Nu kunnen we hier iets moois verwezenlijken”, aldus de burgemeester.

Buurtbevraging

De gemeente organiseerde onlangs een bevraging in de buurt. “We willen graag horen bij de buren wat zij zelf verwachten van deze plek”, zegt Dochy. Ook het voorstel om er een hondenweide te installeren werd voorgelegd, maar een draagvlak was er daarvoor niet. “Onder andere het voorstel om er een petanquebaan aan te leggen lijkt ons interessant. We willen er een plaats van ontmoeting van maken waar jong en oud zich goed voelen.”

Daarvoor wordt ook gedacht aan extra beplanting en zullen er zitbanken voorzien worden. De voetbaldoelen kunnen behouden blijven, maar de ruimte biedt nog zoveel meer mogelijkheden. Speeltoestellen zouden er dan weer net komen. “Naar onze mening is dat niet echt nodig omdat er vlakbij al een speeltuin is, aan de sporthal.”

De gemeente houdt rekening met de voorstellen van buren en werkt momenteel een voorstel uit. “Dat voorstel gaan we zeker ook aftoetsen in de buurt”, belooft de burgemeester.

Genoeg sociale woningen

De plannen van het gemeentebestuur maken wel dat er geen nieuwe sociale woningen komen in de omgeving van de Rodenbachlaan. “We voldoen momenteel aan het bindend sociaal objectief. Indien er toch nieuwe sociale woningen moeten komen in onze gemeente, dan hebben we daarvoor nog steeds ruimte voorzien in de omgeving van de Amberlaan. Daar kunnen indien nodig nog een aantal sociale koopwoningen gebouwd worden”, aldus de burgemeester.