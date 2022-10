Lea Courtens als eerste 100-jarige gevierd in Aurélys in Beveren-Leie

Naar aanleiding van haar 100ste verjaardag werd Lea Courtens op vrijdag 14 oktober gevierd in Woon- en Zorghotel Aurélys in Beveren-Leie. Dat gebeurde in het bijzijn van haar kinderen en medebewoners. Ze ontving ook een delegatie van het stadsbestuur.

Lea werd geboren op 15 oktober 1922 op het hof De Meerlaen aan de Vijverdam te Waregem. Ze was de dochter van Germaine Himpe uit Desselgem en André Courtens, geboren op de voormalige hofstede Geestendaelken, gelegen aan de Elfde Julilaan in Beveren-Leie. Het gezin kreeg 7 kinderen. Lea was de derde in de rij van 6 dochters en één zoon. Een van haar zussen overleed op 12-jarige leeftijd. Lea liep school in Waregem en volgde er ook naailessen. Op 26 juli 1951 huwde ze met Roger De Praetere uit Anzegem en het jonge paar vestigde zich in de Vredestraat te Avelgem. Een klein jaar later zag hun dochter Edwige het levenslicht en in 1957 kwam zoon Paul erbij. Als internationaal vrachtwagenchauffeur en later autobuschauffeur, was Roger vaak meerdere dagen van huis weg en bleef Lea huisvrouw om voor het gezin te zorgen. Na bijna 20 jaar in de Vredestraat kochten ze een huis in de Oudenaardsesteenweg. De hobby’s van Lea waren naaien, breien, koken, en een ritje op de moto samen met haar man. Ze zette zich graag in voor een goed doel zoals De Vrienden van Lourdes. In 2018 overleed haar echtgenoot Roger op 95-jarige leeftijd. Lea bleef nog 2 jaar alleen wonen. Daarna ruilde ze Avelgem in voor het Woon- en Zorghotel Aurélys in Beveren-Leie waar ook haar beide kinderen wonen. Ze nam er haar intrek als derde bewoonster op 29 september 2020, de eerste dag dat het Woon- en Zorghotel open was.

Dochter Edwige huwde met Patrik Bossuyt en Paul met Régine Vanoverschelde. Uit hun huwelijken heeft Lea 6 kleinkinderen en 9 achterkleinkinderen. “Mijn echtgenoot, kinderen, klein- en achterkleinkinderen en de goede zorgen die ik hier krijg waren en zijn mijn lang leven”, wist de kranige jarige te vertellen. Ze vierde haar 100ste verjaardag met al haar dierbaren in feestzaal Damberd. (RSB)