LDC De Fijfouter organiseert troostwandeling in Avelgem

Maandag 4 november organiseert LDC De Fijfouter samen met ‘Zohra op visite’ een troostwandeling in hartje Avelgem, met als eindpunt de troostplek. Het is een wandeling die gericht is op mensen die ooit een dierbaar iemand verloren, en die graag even in contact willen komen met lotgenoten.

“Zohra op visite is een project dat Wendy Forêt en ik in 2019 hebben opgestart, met steun van de Koning Boudewijnstichting”, vertelt Isabelle Dispersyn. “In onze job kwamen we vaak in contact met mensen die een geliefde verloren, en zo ook zelf het noorden wat kwijtraakten. We merkten dat er een taboe hing rond het onderwerp van verdriet en rouw, en dat er bovendien veel onwetendheid was over administratieve zaken. We wilden het taboe wat doorbreken, zodat we mensen toch een beetje konden ondersteunen. Op die manier zijn we gestart met Zohra op visite. Het concept is niet heel ingewikkeld: wanneer er in het Avelgemse iemand sterft, dan sturen wij een brief naar het gezin met de datum waarop wij zouden langskomen.”

Luisteren en troosten

“Heel vaak wordt daar op ingegaan, en dan gaan wij op bezoek. We geven uitleg over administratieve zaken, en hoe ze die op orde krijgen, maar geven ook de mogelijke psychologische hulp. We luisteren naar het verhaal, en proberen hen wat te troosten.”

Ze geeft wat meer uitleg over de troostwandeling die ze samen met LDC De Fijfouter organiseert. “In de jaren dat we dit al doen, merken we dat verbinding en samenzijn belangrijke factoren zijn in het rouwproces. Daarom organiseren we nu voor de allereerste keer een troostwandeling, met als eindpunt de troostplek in Avelgem. Die troostplek is te vinden aan het woonzorgcentrum Ter Meersch, waar er nog kan nagepraat worden met taart en koffie.”

Voor iedereen

“Deze wandeling is écht voor iedereen: wie recent iemand verloor, of al een hele tijd terug, iedereen is welkom. We hopen dat lotgenoten steun en troost bij elkaar kunnen vinden, en dat ze merken dat je een verlies niet helemaal alleen moet dragen.”