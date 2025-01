Laurette (72) is de Krak van Oudenburg: “Ik blijf me inzetten voor het welzijn van anderen”

Laurette Ingelbrecht

Privé

Laurette Ingelbrecht, geboren op 31 maart 1952 in Jabbeke, groeide op in Roksem. Ze woonde vele jaren in Brugge, maar keerde in 1993 terug naar haar roots in Roksem. Ze is de mama van Ilse en trotse oma van Lukas, Marlies en Leonie.

Loopbaan

Haar professionele loopbaan begon in 1971 bij het Vlaams Weekblad, waar ze tot 1992 werkte. Vervolgens was ze van 1992 tot 1994 actief bij het Brugsch Handelsblad en van 1996 tot 2015 bij De Zeewacht. Daarnaast was ze freelance medewerker in Oudenburg.

Vrije tijd

Houdt van lezen en misdaadseries op televisie. Tijd doorbrengen met haar dochter. Wandelen op het strand en oorwarmers breien voor de familie.