Landbouwerskoppel start feestzaal ’t Oud Gebinte in Izegem

Annick Neerinck en haar man Frank Ghekiere zetten hun landbouwactiviteiten op een iets lager pitje en openen met ’t Oud Gebinte een eigen feestzaal. Ze hebben een oude melkstal van ruim 200 jaar oud omgebouwd tot een mooie feestlocatie, met als blikvanger de authentieke rustieke balken waar de stal ooit mee opgebouwd is.

De omwalde vierkantshoeve Mosscher Ambacht in de Beiaardstraat 99 is al drie generaties in handen van de familie Ghekiere. Frank en zijn vrouw Annick focussen zich onder meer op de prei-, aardappel- en aardbeienteelt

. “Maar die activiteiten willen we stilaan afbouwen”, zeggen ze. “Er is geen opvolging, want onze zoon Matthias ging professioneel een andere richting uit en dus heeft het geen zin op dat vlak nog zware investeringen te doen.”

“We wilden er wel graag nog iets anders bij nemen en toen we hoorden dat onze oude stal voor melkkoeien een erfgoedwaarde heeft en dat je er daardoor een andere bestemming mag aan geven, ging de bal aan het rollen. Eerst dachten we nog aan de uitbating van een bed&breakfast of hoevetoerisme, maar uiteindelijk hebben we voor de uitbouw van een feestzaal gekozen.”

Historische waarde

De stal van weleer is 200 jaar oud en helemaal gerenoveerd om er een moderne feestzaal van te maken. “Ik heb de voorbije drie jaar zoveel mogelijk zelf verbouwd”, zegt Frank. “Zonder daarbij de historische waarde uit het oog te verliezen. De originele handgemaakte rustieke balken hebben we optimaal bewaard en ze vormen nu de blikvanger van de zaal, vandaar ook de naam ’t Oud Gebinte. Ze zorgen voor een prachtig zicht én een mooie akoestiek. Enkele stukken hout op overschot hebben we gebruikt om er een nieuwe bar mee te maken. Verder beschikt de zaal over alle comfort, van vloerwarming tot tafels en stoelen die we zelf voorzien, net als een professionele geluidsinstallatie, zodat je meteen aan de slag kan.”

We hebben hier mooie vergezichten en weinig buren: een toplocatie voor feesten dus

“Er is ook een bar waarin frisdranken en bieren beschikbaar zijn. Voor aperitieven en wijnen laten we de keuze aan de huurders, die ook over de mogelijkheid beschikken met een traiteur te werken. Daarvoor is een keukentje aanwezig.”

Naast de feestzaal ligt een tuin waar een receptieruimte kan worden van gemaakt.

Lounge

“En we beschikken over een mooie binnenkoer, net als een ruime parkeergelegenheid”, zegt Frank. “We hebben hier mooie vergezichten en weinig buren, dus wie hier wil komen feesten, kan rekenen op een toplocatie.”

“We kunnen 135 mensen ontvangen, met de mogelijkheid om op een klein verdiep ook een lounge te voorzien. We beschikken over een horecavergunning, dus er is ook de mogelijkheid om op bepaalde dagen een terras uit te baten, zodat mensen hier in alle rust iets kunnen komen drinken.