KWS en FWDM organiseren kerstmarkt in Houthulst

KWS Houthulst en FWDM (Famkes) organiseren voor het eerst samen een kerstmarkt op zaterdag 23 december.

“Het comité dat voordien de kerstmarkt organiseerde, besloot om ermee te stoppen. Wij kregen de kans om het over te nemen”, vertelt Kristof Delheye van KWS. “We hebben de vraag gesteld aan FWDM of ze wilden meewerken en zo is de nieuwe ploeg tot stand gekomen.”

De kerstmarkt is gratis en gaat door in en rond OC Maeke Blyde in de Broeders Xaverianenstraat in Houthulst. “Naast de lokale verenigingen en handelaars zijn er ook standjes van buiten de gemeente welkom. Wie een standje wil plaatsen, kan hiervoor inschrijven via Yorben Cauwelier (0492 83 78 24 of kws. houthulst@telenet.be)”, zegt Ulrike Declerck van FWDM.