KW Kortrijk-Menen-Waregem op zomerbartoer: halte 3 en 4 in zomerterras Gulden Spoor in Kortrijk en Nuba-R in Menen

Gulden Spoor (Kortrijk)

• Van waar de naam: Zomerterras Gulden Spoor dankt haar naam aan de oude ruitersclub Gulden Spoor die op het domein Gulden Spoor in ere werd hersteld. Veel mensen kennen het domein, maar weten niet wat erachter verscholen ligt.

• Wie zit erachter: Uitbaters Hannes Catanzaro (27) en Nicolas Bert (35).

• Concept: Je ziet veel zomerbars voor jongvolwassenen met dj’s, maar Hannes en Nicolas wilden een ander cliënteel aanspreken. Ze zetten voornamelijk in op volwassenen en een iets ouder publiek en proberen zichzelf te onderscheiden met hun service, verfijnde kaart en rustige zomermuziek.

• Sfeer: Rust en gezelligheid op een exclusieve locatie. Het concept straalt een bepaalde klasse uit, maar het is voor iedereen toegankelijk. Voor hun aanbod hanteren ze betaalbare prijzen.

• Alleen in deze zomerbar: Je kan met een plezierbootje aanmeren en zelfs bediening krijgen op de boot. In samenwerking met Wijnen De Clerck hebben ze een kwalitatieve wijnkaart voorzien.

• Zeker proeven: Voor de tapas werken Hannes en Nicolas samen met Tapaola van Jonathan Muñoz, voor de betere Spaanse charcuteries.

• Ons oordeel: Het is mooi om ‘s avonds een tafel met 25-jarigen te zien naast een tafel met 80-jarigen. Deze mensen komen voor dezelfde sfeer. Ze genieten van een goed glas wijn en zoeken de rust op in een mooie omgeving aan het water.

• Bereikbaarheid: Je bereikt de zomerbar met een plezierbootje via de Leie, met de fiets of te voet via het jaagpad en met de auto via de Loodwitstraat.

• Openingsuren: Op weekdagen open van 14 tot 22 u. en in de weekends van 12 tot 23u.

Nuba-R (Menen)

Voor een lekkere biercocktail moet je in Nuba-R zijn. © CLL

• Van waar de naam: De Nuba zijn nomaden die leven in het Nuba-gebergte in Soedan. Met een R eraan gekoppeld heb je natuurlijk de woordspeling met een bar, maar ook het nomadische heeft een directe link met het pop-up gegeven.

• Wie zit erachter: Gilles Verhaeghe (31) opende Nuba-R voor het eerst vijf jaar geleden. De man is een volbloed ondernemer die actief is op vele fronten.

• Concept: Vakantie in eigen stad, dat is de rode draad.

• Sfeer: Het waren ooit serres, nu is het de absolute place to be voor wie wil ontspannen. Nuba-R groeide uit tot een rasechte trekpleister in Menen.

• Alleen in deze zomerbar: Bestellen zonder zorgen. Je bestelt via je smartphone en van zodra je order klaar staat, worden de klanten opgebeld.

• Zeker drinken: Een cocktailkaart om U tegen te zeggen, waardoor kiezen erg moeilijk wordt. Vooral de biercocktails springen in het oog. Een coronarita? Die moet je gewoon geproefd hebben.

• Zeker proeven: Tapas zijn hip en worden intussen zowat overal op de kaart gezet. De Nuba-R tilt dat gegeven naar een nieuw niveau. Copieuze planken die dan nog eens mooi ogen, of hoe het aperitief bijna een kunst wordt.

• Ons oordeel: Perfectie bestaat niet, al komt de Nuba-R er wel erg dicht bij. Van de grootste feestneus tot de meest geïsoleerde eenzaat: er is plaats en aanbod voor iedereen. De indrukwekkende drankkaart trok ons finaal over de streep.

• Bereikbaarheid: Via GPS de Oostkaai in Menen indrukken en je rijdt er probleemloos naartoe. Er is een ruime parking beschikbaar.

• Openingsuren: Nuba-R verwelkomt de klanten 7/7 en opent de deuren om 11 uur.