KVO-spelers Nick Bätzner en Cameron McGeehan gezichten van VeggieChallenge in Oostende

In maart vindt een nieuwe editie plaats van de VeggieChallenge, een gratis online coachingsprogramma van ProVeg vzw, dat mensen inspireert om een maand lang minder vlees te eten. Het thema in Oostende is dit jaar ‘Sport en gezonde voeding’, op het lijf geschreven van de Oostendse sportclubs en in het bijzonder van KVO-spelers Nick Bätzner en veganist Cameron McGeehan. Ook Stad Oostende springt weer op de kar en roept iedereen op om deel te nemen.

Eén op twee Belgen zegt dat ze graag minder vlees willen eten. Onder het motto ‘Alles kan Veggie’ lanceert ProVeg vzw op 1 maart de derde editie van de VeggieChallenge. De VeggieChallenge is een gratis online coachingsprogramma dat mensen inspireert om 30 dagen lang minder vlees te eten. Goed voor je lijf, de planeet en je smaakpapillen.

Schepen Bart Plasschaert (CD&V): “Het centrale thema van de VeggieChallenge in Oostende is dit jaar ‘Sport en gezonde voeding’. Het stadsbestuur stuurde in december 2022 een online bevraging naar de sportclubs in Oostende. 13 clubs reageerden erg enthousiast. De stad organiseert daarom twee infosessies over sport en gezonde voeding, met aandacht voor plantaardige eiwitten.”

KVO

Voetbalclub KV Oostende – met voorop overtuigd veganist Cameron McGeehan – krijgt een infosessie aangeboden op 29 maart. McGeehan eet al enkele jaren veganistisch: “Ik heb het gevoel dat ik veel meer energie heb en ben minder snel vermoeid. Het draagt ook bij tot een snellere recuperatie na wedstrijden en het is goed voor de spieren, gezien mijn lichaam de voeding makkelijker verwerkt.” Ook teamgenoot Nick Bätzner neemt dit jaar deel aan de VeggieChallenge: “Ik eet niet puur vegetarisch, maar probeer wel om zoveel mogelijk plantaardig te eten. De VeggieChallenge is dan ook de perfecte aanleiding hiervoor.”

Er staat ook een kookworkshop op het menu voor de KVO-jeugd en Carol De Dobbelaere, kok van wielerploeg Lotto-Dstny, geeft twee kookdemonstraties aan andere sportclubs.

Ook stad doet mee

Ook in Oostende merken we dat de interesse stijgt, dus zet de stad de campagne in de kijker. Je kiest zelf of je een maand volledig veggie of vegan wil proberen of liever begint met een paar vleesvrije dagen in de maand. “Iedereen die mij een beetje kent, weet dat ik gepassioneerd ben door lekker en gezond eten”, zegt schepen van Mens en Milieu Silke Beirens (Groen). “Het is voor mij dan ook elk jaar een hele eer om de VeggieChallenge te mogen aftrappen. De wedstrijd werkt steeds inspirerend om zelf nieuwe ideetjes op te doen of om anderen te kunnen overtuigen met veggie of vegan lekkernijen. Ik roep alle Oostendenaars weer op om massaal deel te nemen, zodat we eindelijk eens die felbegeerde eerste plaats kunnen wegkapen. De stad met de beste ‘Veggie Burgers’ – het hoogste percentage aan deelnemende inwoners – wint bovendien de VeggieChallenge 2023 Award. In 2021 haalde Oostende de tweede plaats, na Leuven. Wie weet kunnen we dit jaar nóg beter doen.”

23 horecazaken

Dit jaar zetten maar liefst 23 restaurants hun beste beentje voor en plaatsen in het kader van de VeggieChallenge een bijzonder vegetarisch gerecht op de kaart. De gerechtjes worden gefotografeerd in samenwerking met Toerisme Oostende en op sociale media in de kijker gezet, om zo de mensen te inspireren om op restaurant ook eens te kiezen voor een vegetarisch alternatief. Bekijk hier alle deelnemende restaurants. Ook de centrale keuken van Stad Oostende zet in op nog extra vegetarische en vegan opties in het personeelsrestaurant om zoveel mogelijk collega’s te laten kennismaken met het initiatief. Wil jij ook deelnemen? Kijk dan op www.oostende.be/veggiechallenge voor meer info en/of schrijf gratis in op www.veggiechallenge.be.