Kuurnse ezel Isidoor heeft drie nieuwe vriendinnetjes

Ezel Isidoor liep sedert deze zomer alleen en eenzaam rond in de Groene Long. Zijn levensgezel Zoya stierf aan te rijke voeding. Ze had te veel vers gras gegeten. Omdat een ezel een sociaal dier is, kreeg Isidoor nu het gezelschap van maar liefst drie nieuwe ezels.

Het is fantastische nieuws! Isidoor loopt er vrolijk bij. Hij kreeg drie nieuwe vriendinnetjes die nu samen met hem over het hele grasland van de Groene Long kunnen grazen. De eerste dag hield hij wat afstand maar nu is hij al helemaal in zijn nopjes.

“De gemeentewerkmannen hebben het volledige terrein gemaaid”, vertelt Jille Holvoet, deskundige groen- en natuurbeheer, “de vier ezels kunnen nu rustig grazen zonder zich te overeten, zoals Zoya deze zomer deed. De ezels worden regelmatig nagekeken door een veearts en een hoefsmid. Ze verkeren in uitstekende gezondheid.”

“We vragen uitdrukkelijk aan alle bezoekers om de ezels zeker niet bij te voederen, dit om het ‘overeten’ te vermijden. Denk je dat er een probleem is met een van de ezels, laat het weten aan de gemeente en neem zeker zelf geen initiatieven om bij te voederen! Sommige mensen doen dat met de beste bedoelingen maar het is echt schadelijk voor de dieren.”

Alle drie samen

Door een verhuis kunnen Filip Vantomme en Caroline Beke uit Meulebeke hun drie ezelinnen niet meenemen. Caroline, afkomstig uit Kuurne, vroeg aan de gemeente Kuurne of hun dieren naar de Groene Long mochten verhuizen, wel onder de voorwaarde dat ze alle drie samen zouden kunnen blijven. De gemeente was onmiddellijk akkoord en Isidoor vindt het geweldig. Hij is op een paar dagen al volledig verbroederd met de drie dametjes en misschien lopen er dus volgende zomer kleine ezeltjes in de Groene Long.

Het is een prachtig zicht: vier ezels wandelen gezapig door de weilanden. Lola, de witte, Mia, de bruine en Layla de grijze ezel voelen zich hier al helemaal thuis. “Ik vind het fantastisch”, zegt Denise Meurisse (83) uit Kuurne die speciaal met haar zoon naar de Groene Long kwam om de ezels te bewonderen. “Ik las het op Facebook bij de burgemeester”, vertelt de zoon, “ik ben toen mijn moeder gaan ophalen om hier te komen kijken.”

Peter of meter worden?

“Ezelgem doet zijn naam ere aan. Het is zo mooi. Je wordt er toch blij van als je dat ziet, zo’n prachtige dieren!”

“Wil jij peter en/of meter worden van de ezels?Hou je van dieren, breng je vaak een bezoekje aan de Groene Long en help je graag een oogje in het zeil te houden?” vraagt Jille Holvoet, ‘stel je dan kandidaat via kuurne.be/peterofmeter_ezel. De oproep loopt tot eind mei.”

“”De gemeente staat in voor het onderhoud van de weide en stal, stelt voeder ter beschikking en neemt alle kosten op zich. Begin juni is er dan een bijeenkomst met alle enthousiaste meters en peters en zal er meer info gegeven worden en zullen er verdere afspraken gemaakt worden.”

(ADM)