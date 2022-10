Kustdiensten verliezen spoor van kadaver vinvis

De diensten die de dode vinvis monitoren die in de Noordzee voor onze kunst ronddobbert, zijn het spoor van het kadaver verloren, zo vernemen we bij het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust (MDK). Eerder zag het er nog naar uit dat de vinvis op Zeebrugge afstevende. “In principe is er geen gevaar voor de scheepvaart, want het kadaver werd niet gespot in de vaargeul”, klinkt het bij het MDK.

Vrijdagnamiddag werd bekend dat het kadaver van een grote vinvis ronddobberde in de Noordzee ter hoogte van de Belgische kust; meer bepaald in de omgeving van Nieuwpoort. Volgens de maritieme diensten die het kadaver monitoren zou het afstevenen op Zeebrugge. “Deze morgen liet het Martiem Reddings en Coördinatiecentrum (MRCC) weten dat ze het spoor van het kadaver kwijt waren geraakt”, zegt woordvoerster Daphne Vanhoucke van het agentschap Maritieme Dienstverlening Kust.

“Aan de partners, zoals de reddingsdiensten van Defensie, werd gevraagd goed te blijven monitoren en direct te signaleren als ze de vinvis in het zicht krijgen. En intussen stuurde het MRCC ook een bericht naar de algemene scheepvaart met de vraag om hen direct te contacteren als de vinvis zou gespot worden.”

Volgens de woordvoerster van MDK zou er echter, voorlopig althans, geen gevaar zijn voor de scheepvaart. “De vinvis werd immers niet gespot in of in de omgeving van de vaargeul. Een vaargeul moet je zien als een autosnelweg op zee en daar werd hij dus niet gespot. Mocht hij zich in de vaargeul bevinden, zou het kadaver normaal gezien al gespot geweest zijn”, stelt Daphne Vanhoucke.

Onder begeleiding laten aanspoelen

“En ook in de dichte kustzone werd de vinvis nog niet gespot waardoor de kans ook klein is dat het kadaver op korte termijn zou aanspoelen. Waar het kadaver zich dan wel kan bevinden? Dat is nu moeilijk te zeggen, maar het kan ook zijn dat het helemaal de andere kant uitgaat, richting Nederland. Mocht het kadaver toch richting onze Belgische kust afstevenen, is het een mogelijkheid dat we het ‘onder begeleiding’ laten aanspoelen; zoals we dat enkele jaren geleden al eens gedaan hebben. En bij een mogelijk aanspoelen van het kadaver worden natuurlijk ook de plaatselijke autoriteiten en hulpdiensten van de betrokken stad of gemeente verwittigd, zodat ze het nodige kunnen doen voor de beveiliging en om eventuele nieuwsgierigen wat op afstand te houden.”

Als het dier effectief zou aanspoelen treedt het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in actie, samen met enkele universiteiten, voor het ontleden en bergen van het kadaver. Een vinvis is een walvisachtige en kan tot wel 27 meter groot worden.

(PDV)