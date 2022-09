Kadaver van vinvis op drift richting Zeebrugge

In de Noordzee voor de Belgische kust is momenteel een kadaver van een vinvis op drift. Het dode dier drijft richting Zeebrugge. Dat schrijft Het Laatste Nieuws en wordt bevestigd door het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN). Er wordt nu bekeken of ze het dier gecontroleerd zullen laten aanspoelen.

Het dier drijft enkele kilometers in zee en is niet zichtbaar van aan de kust. Het is een dier dat van nature niet voorkomt in onze Noordzee, omdat het daar te ondiep is.

Risico op aanvaring

Analyses van de stromingen bevestigen dat het kadaver waarschijnlijk vanuit de Atlantische oceaan via het Engelse kanaal tot bij ons is gedreven. Het Maritiem Reddings- en Coördinatie Centrum volgt de bewegingen van het dier op en licht de scheepvaart in, want in het donker is een aanvaringsrisico reëel.

“Een mogelijk scenario dat onderzocht wordt, is om een gecontroleerde aanspoeling van het kadaver in scène te zetten. Op die manier kan gevaar voor de scheepvaart worden uitgeschakeld en wordt vermeden dat het dier aanspoelt op een plaats waar de berging bemoeilijkt wordt”, legt Kelle Moreau van het KBIN uit.

“Een mogelijk scenario dat onderzocht wordt, is om een gecontroleerde aanspoeling van het kadaver in scène te zetten”

In november 2018 spoelde er voor het laatst een vinvis aan onze kust aan, toen met een gecontroleerde aanspoeling. Zaterdag wordt bekeken of dit scenario wordt gebruikt.

Autopsie

Eenmaal het dier is aangespoeld, wordt meteen actie ondernemen om het kadaver te ontleden en te bergen. Dat gebeurt door het KBIN in samenwerking met verschillende universiteiten.

“We voeren de autopsie uit en proberen de doodsoorzaak te bepalen. Natuurlijk is het een zeldzaam gebeuren dat zo’n dier aanspoelt, dus dat biedt ook andere wetenschappelijke opportuniteiten zoals het bestuderen van parasieten of de maaginhoud”, aldus Moreau.