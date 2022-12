Kursaal blikt tevreden terug en stelt programma voor voorjaar 2023 voor

Kursaal Oostende blikt tevreden terug op 2022 met 160.000 bezoekers. “Belangrijker is de tevredenheid en de economische return voor Oostende”, zegt directeur Peter Craeymeersch. Komend voorjaar zijn er 60 voorstellingen.

“We zijn eigenlijk pas opgestart vanaf februari met volwaardige concerten. Herinner je dat alles daarvoor toch vooral draaide rond aantallen en ventilatie van zalen. Het was omdat we zo’n goed ventilatiesysteem hadden dat we snel konden programmeren”, zegt directeur Peter Craeymeersch. Het resultaat: 90 concerten en 40 business-events met in totaal 160.000 bezoekers, evenveel als voor de pandemie. “We zitten op hetzelfde niveau als voor de pandemie en peilen ook naar de tevredenheid. En die is hoog: 8,9 voor een kursaalbezoek en 8,8 voor een concertbezoek. We geven ‘value for money’. Belangrijker is dat het Kursaal zorgt voor return voor de reca-zaken. Eén op twee bezoekers gaat vooraf of nadien iets eten en 20 procent boekt een hotelkamer. Daarin onderscheidt het Kursaal zich van andere zalen in Brussel of Antwerpen waar mensen enkel naar toe gaan voor het concert. Het comfort van het Kursaal kun je vergelijken met het comfort van de Oostendse luchthaven. Je kan gemakkelijk en laat inchecken en snel vertrekken. Je hoeft je geen zorgen te maken als je naar het Kursaal komt, want er is nog ontspanning daarnaast.”

“Tussen januari en juni zijn er 60 voorstellingen. Die programmeren we zelf of we werken samen met organisatoren. Dat zorgt voor een heel divers programma met telkens minstens vijf optredens van Vlaamse toppers, popartiesten, klassieke concerten, familieshows en comedyvoorstellingen”, zegt Gwen Nys van Kursaal Oostende. Urbanus, Erik Van Looy, Soulsister, Kamiel Spiessens, maar ook Umberto Tozzi, Nik Kershaw en Adamo komen. Er wordt ook veel verwacht van Dinosaur World Live, een show met Herman Verbruggen rond dino’s. “We zijn ook trots dat we die internationale shows hebben zoals Lord of the Dance, tributeshows voor Bowie, Aznavour, Bryan Adams en Claude François.” De grote bezoekersaantallen zullen opnieuw gehaald worden met drie shows van K3 en zes shows van Camille, meteen al goed voor minstens 10.000 bezoekers.

“De artiesten treden graag op in het Kursaal”, zegt Pieter De Wulf van Comedy Shows. Zij zetten hun komieken en vedetten graag in het Kursaal. “Dit is een mooie en leuke zaal met een goede capaciteit tot 2.000 personen. We krijgen van hen ook een goede commerciële return omdat ze de optredens mee helpen promoten. Philippe Geubels staat hier vier keer, maar ook onze andere artiesten verkopen vlotjes uit. Urbanus, Lieven Scheire, Wouter Deprez en Alex Agnew staan hier. We aarzelden dan ook niet om de enige zaaltournee van Erik Van Looy hier te programmeren.”

Het volledige programma is te vinden op www.kursaaloostende.be.