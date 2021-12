Kunstenaar brengt eerbetoon aan overleden politiehond Sam

In de tv-reeks ‘Helden van Hier’ kreeg Sam, de politiehond die in juni overleed in een verkeersongeval, een gepast eerbetoon. Dat raakte houtbewerker Dirk Verlinden uit het Antwerpse Ranst zo erg dat hij een kunstwerk aan de politiehond wijdde.

In juni stierf de trouwe viervoeter van politie-inspecteur Thomas Vanooteghem (29) in een tragisch verkeersongeval. Sam werd aangereden en de chauffeur pleegde vluchtmisdrijf. “Ik zie nog steeds dat beeld voor me van toen ik Sam van de straat moest halen”, blikt Thomas terug. “En nog als ik de plaats passeer waar het ongeval gebeurde, doet het pijn. Sam was een deel van ons gezin en heeft daar nog altijd zijn plaats. Sam was amper twee jaar. Hij kreeg nooit de kans om zijn opleiding tot politiehond te voltooien, maar was op de goede weg. Hij was een brave en trouwe hond. Het verlies van Sam voelt aan alsof je een kind verliest. Buiten het gezin was Sam de politiehond, maar ook op de werkvloer was hij erg geliefd en wordt hij nog steeds gemist. Ik betrap er mezelf soms op dat ik nog Sam roep naar Storm, mijn nieuwe politiehond. En dan moet ik me herpakken, want Sam is er niet meer. Dat knaagt, maar we moeten verder. Elke hond heeft zijn eigen karakter en gelukkig maar. Het is niet de bedoeling dat Storm me constant aan Sam doet herinneren, al zal ik Sam nooit kunnen vergeten.”

Grootste hondenbrigade

Korpschef Philip Caestecker beaamt de belangrijke rol die politiehonden spelen in het korps. “Zo’n politiehond is heel nauw betrokken bij de werking van de politie, zowel professioneel als emotioneel”, duidt de korpschef. “Die honden gaan mee naar huis na hun dagtaak en worden ook opgevoed binnen het gezin. Het is de bedoeling dat de begeleider de hond zelf aankoopt, maar het korps staat in voor de voeding, verzorging en eventuele medische kosten. Wij hebben het grootste aantal honden in West-Vlaanderen. De hondenbrigade werd in Oostende opgestart in de jaren ’80, vooral om de uitgaansbuurt te beveiligen, en is ondertussen niet meer weg te denken.”

Houtbewerker Dirk Verlinden is blij dat hij een passend eerbetoon aan Sam kon bezorgen. “Toen ik het verhaal zag op televisie, greep me dat enorm aan”, zegt de man. “Voor mij is dit een klein gebaar, maar voor de mensen die het verlies van Sam te verwerken hebben, kan dit veel betekenen. Om van Storm heb ik een houtstuk gemaakt. Beide kunstwerkjes zullen ongetwijfeld een speciaal plaatsje krijgen.” (JRO)