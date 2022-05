Kunstenaar Arne Quinze krijgt eigen tulp

De bekende hedendaagse Belgische kunstenaar Arne Quinze kreeg in Amsterdam een bijzondere parkiettulp naar zich genoemd.

Arne Quinze is bekend voor werken als Rock Strangers in Oostende. Sinds afgelopen weekend is zijn naam ook gelinkt aan een tulp, meerbepaald van kweker Simon Pennings. De uitzonderlijke eer viel hem te beurt door zijn artistieke bijdrage ter promotie van de biodiversiteit van bloembollen.

Passie

Het was Geert Vanacker, bloembollenhandelaar uit Hulste, die de tulp uit het zogenaamde veredelingspallet van Simon Pennings koos. Naar eigen zeggen omdat deze tulp in haar groei en bloei het verhaal van Arne Quinze vertelt, van het grauwe Brussel in zijn beginjaren tot de kleurrijke steden nu. “Toen ik Arne voor de eerste keer hoorde spreken en later in privé gesprekken droop de passie voor de schoonheid van de vaste planten en bloembollen ervan af”, aldus Geert.

Zo ziet de tulp er uit. © GF

“De natuur in zijn diversheid: de kracht van het jonge frisse blad dat zijn weg baant door de aarde om uit te groeien tot een mooie krachtige kleurrijke plant om daarna te verkleuren naar bruintinten om terug opgenomen te worden in de aarde van waar het blad ooit kwam. Na een zoektocht van een klein jaartje kwam ik terecht bij een vaste leverancier van mij, kweker en veredelaar Simon Pennings en deze had een mooie prachtige parkiet tulp zonder naam. Het was een parkiet tulp dat ik zocht want persoonlijk heb ik door de inspirerende passie van Arne de parkiettulpen anders leren bekijken en de complexe schoonheid van deze tulpen leren zien. Toen ik deze tulp voor het eerst zag, wist ik dat deze het ging worden. Het bijzondere aan deze parkiet tulp is dat elke bloem anders is, ze hebben allemaal hetzelfde dna maar zijn allemaal iets anders in kleurschakering.”

Boek

De tulp werd plechtig onthuld door Arne Quinze in Tulip Experience in Amsterdam, een privaat museum dat er gekomen is om de kweekvelden te beschermen van de toeristen die graag selfies en filmpjes nemen om te posten op sociale media en daarbij onherstelbare schade aan de bloemen en planten kunnen aanrichten.

Eind dit jaar verschijnt er ook een boek over tulpen van zijn hand.