Kruispunt afgesloten door wegenwerken

Maandag 20 maart wordt het kruispunt Torhoutsestraat, Sportstraat en Hofstraat afgesloten voor het verkeer. Op dit kruispunt worden de betonstraat stenen uitgebroken en vervagen door asfalt. De werken zullen afhankelijk van de weersomstandigheden twee weken duren.

De werken omvatten naast het verwijderen van de huidige bestrating, ook het vernieuwen van de fundering en het aanbrengen van een onderlaag en toplaag in asfalt. De wegeniswerken zullen een impact hebben voor het verkeer doordat het volledige kruispunt wordt afgesloten. Er is een omleiding voorzien via de Kanunnik Andriesstraat en Sijslostraat. Voor de duur van de werken zal de bestaande eenrichting in de Korte Torhoutsestraat, Hofstraat en Sportstraat wordt tijdelijk opgeheven.

De voetgangers en fietsers zullen wel het kruispunt kunnen blijven gebruiken. Op sommige momenten zullen fietsers moeten afstappen en via het voetpad passeren. De voorlopige einddatum van de werken is vrijdag 31 maart. (GST)