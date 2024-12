Kris en Danny zoeken bijzondere herinneringen in de Nukkerwijk:“Foto’s bewijzen dat iedereen een verhaal te vertellen heeft”

Vanuit Het Sjarelkot, het ontmoetingscentrum voor jongeren op parochiaal domein De Caproen, probeert Kris Logghe, kwartiermaker van de Nukkerwijk, al meer dan een jaar lang een band te scheppen met moeilijk bereikbare inwoners. Sinds kort doet hij dat met het fototoestel in de hand. “Samen met fotograaf Danny Vanhevel trek ik de wijk in, op zoek naar de verhalen die verscholen zitten achter dat gekoesterde schilderij, een vergeeld boek tot zelfs een aardappelmesje. Een mooiere opener voor een diepgaand gesprek vind je niet”, is Kris intussen overtuigd.

Kris Logghe werkt goed een jaar als kwartiermaker op de Nukkerwijk. “Een kwartiermaker is iemand die in de wijk op zoek gaat naar moeilijk te bereiken mensen. En die vind je hier ten overvloede. De Nukkerwijk is, eens je de Fritz Vinckelaan verlaat, vaak een wat doodse wijk waar weinig te beleven valt. Er valt, zeker in de sociale woonwijk, geen winkel te bespeuren. Hoewel ik vanuit Covias, dat mobiele geestelijke gezondheidswerk aanbiedt, opereer, vond ik het toch belangrijk om hier zoveel mogelijk bewoners te leren kennen. Ook al is De Caproen een uitgelezen plek om mekaar te ontmoeten met zijn Sjarelkot, speelpleinwerking Jokkebrok, de Chiro, Welzijnsschakel,… toch bleek de straat optrekken en aan deuren aanbellen de beste manier om sommige inwoners uit hun isolement te halen.”

Een uitgelezen manier om over de drempel te raken, bleek de vraag naar een gekoesterde bezitting. “Het uitgangspunt hierbij was: iedereen heeft wel iets van emotionele waarde. De mensen aan de praat krijgen hierover, bleek een perfecte opener voor de vraag En hoe gaat het met je?. Pas op, van de meeste mensen kreeg ik in eerste instantie Maar ik heb helemaal niets als reactie. Tot ik vroeg of ik eens mocht rond snuisteren. Vorige week leverde het liefst vijf foto’s op, van een masker die de kleinzoon van de dame in kwestie had gemaakt tot een carnavalspak, dat ze jaarlijks ontwerpt.”

Geen gezichten

De foto’s zet Kris vervolgens op de sociale media. “Gezichten van de wijkbewoners zul je er niet op vinden, enkel hun handen, die het object vasthouden. Een foto en een zinnetje met wat uitleg, daar houden we het bij.”

Kris verzamelde intussen al 42 foto’s. “Ik haal, denk ik, makkelijk de 150, want op deze wijk schuilt zoveel moois. Er duiken bij wijlen ronduit ontroerende verhalen op. Het schilderij van een maalboot bijvoorbeeld, die de zoon van een wijkbewoonster maakte. Dezelfde boot waarop haar overleden man ooit diende als kok. Of aan het boek Liefde in tijden van cholera van Gabriel García Márquez dat ik bij een inwoonster vond. Bleek dat zij het gelezen had aan het sterfbed van een goeie vriend. Bij een man, wiens vrouw al enige tijd overleden was, vond ik een boekje waarin hij de kilometers noteert die hij elke dag fietst. Bleek dat hij sinds haar dood, de dag waarop hij was beginnen fietsen, al aan 142.000kilometer zat. Maar het gaat soms over heel alledaagse dingen, zoals een aardappelmesje, zo oud en zo vaak gebruikt dat het half versleten is. Het was ooit van de mama van een van mijn gesprekspartners. Hij zou het voor geen geld van de wereld willen missen want het doet hem elke dag denken aan zijn overleden moeder.”

sloten koffie

Stuk voor stuk foto’s en verhalen die het volgens Kris verdienen om in boekvorm uitgegeven te worden. “Ook een tentoonstelling in Het Sjarelkot staat op het programma. Dat zou een mooie manier zijn om al die wijkbewoners met hun bijzondere verhalen bijeen te krijgen.”

Een schilderij van een maalboot, gemaakt door de zoon van een wijkbewoonster. Dezelfde boot waarop haar overleden man ooit diende als kok.

Samen met fotograaf Danny Vanhevel liep Kris de voorbije maanden al honderden deuren plat. “De West-Vlaming mag dan al voor terughoudend doorgaan, overal werden we gastvrij onthaald. Sloten koffie hebben Danny en ik intussen achterover geslagen. Maar als we hiermee enkele Bredenaars uit hun isolement gehaald hebben, dan is onze missie geslaagd”, besluit Kris.

Voor meer informatie over Het Sjarelkot kun je terecht bij Kris op 0474 79 02 04 of op de Facebookpagina ‘Het Sjarelkot’.