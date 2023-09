Kranige Gerarda Vantomme blaast 100 kaarsjes uit

In het woonzorgcentrum Klaverveld vierde Gerarda Vantomme op woensdag 6 september haar honderdste verjaardag. “Mijn geheim om zo oud te worden? Dagje met een keer nemen.”

Gerarda Vantomme zag het levenslicht op 6 september 1923. Ze kwam als vijfde ter wereld in een gezin met zeven kinderen. Jammer genoeg moest er op jonge leeftijd afscheid genomen worden van een zusje. De kinderen groeiden op in Veldegem waar vader August bakker was en dagelijks zijn broodronde deed. Moeder Marie-Thérèse was huisvrouw.

Gerarda ging naar school tot haar veertiende. Daarna moest ze helpen in het huishouden en ging ze uit poetsen. Eigenlijk wilde ze zeer graag verpleegster worden, maar ‘in die tijd’ studeerden meisjes niet verder. Toen in 1940 de oorlog uitbrak, werd Gerarda naar Duitsland gestuurd waar ze ging werken in een hotel. Bij terugkomst naar België en kort na de oorlog leerde ze Marcel Beuselinck kennen op een tuinfeest. In april 1947 traden ze in het huwelijk. ‘Het was van moeten’, want in augustus 1947 werd oudste zoon Roland geboren.

Marcel en Gerarda bouwden hun gezin uit in Loppem. Roland bleef lange tijd alleen als kind, maar dan was er geen houden meer aan… In 1953 werd Danny geboren, daarna volgden nog Carine, Donald, Peter, Stefaan en Koen. Zij zorgden op hun beurt voor 12 kleinkinderen en 15 achterkleinkinderen.

Allereerste televisies

Gerarda runde vroeger aan de Heidelbergstraat een elektronicazaak, waar ze de allereerste televisies verkocht. Ze ging ook nog een centje bijverdienen bij de adellijke familie Della Faille D’huyse. De baron is tot op hoogbejaarde leeftijd bij Gerarda komen eten.

Toen Marcel ziek werd, nam Gerarda de zorg op zich. “Zo zorgde je vele jaren voor hem en verzorgde je hem tot hij naar het rusthuis moest, waar hij na een maand verblijf overleed. Dat was in 2002”, speechte burgemeester Annick Vermeulen op de verjaardag van Gerarda. “Gerarda ging zeer graag op reis en genoot ook van kleine uitstapjes. Ze was ook graag thuis alwaar ze zich graag bezighield met naaien, haken en kaarten.”

De kranige Loppemse bleef tot op haar 99 jaar alleen wonen, waarvan de laatste jaren in een serviceflat. Ze was er heel gelukkig, maar een val zorgde ervoor dat Gerarda naar ’t Klaverveld moest verhuizen. Wat haar geheim is om zo oud te worden? “Een dagje met ne keer.” (BC)