Kortrijkse snoepwinkel verkoopt meest pikante chip ter wereld

“De heetste, meest pikante chip ter wereld!” Het nieuwste product in het gamma van Aroy’s Candy Shop, de meest aparte snoepwinkel uit de regio, pakt alvast stevig uit met dergelijke slogan. “Het is een chip op basis van de beruchte Carolina Reaper, dus een complete zak ga je er zeker niet van opkrijgen”, lacht Bjorn Commeyne (42).

Een doosje in de vorm van een doodskist, kleuren die meteen doen denken aan een zee van vuur en de niet mis te verstane boodschap “heb je nog laatste woorden”. Dat de Hot Chip Challenge heel wat punch in huis heeft, kan op weinig andere manieren duidelijk worden gemaakt.

“Het is al een tijdje een rage in de Verenigde Staten en kende een waanzinnige boost via sociale media zoals TikTok. Het was dan ook een kwestie van tijd alvorens de rage naar hier kwam overgewaaid.” Vanuit zijn Aroy’s Candy Shop, de populaire snoepwinkel in de Kortrijkse Oudenaardsesteenweg, verdeelt Bjorn het pittig stukje snoepgoed aan durvers en waaghalzen.

“Het is een chip die is bedekt met poeder van de Carolina Reaper peper, de meest pikante peper ter wereld”, pikt hij in. “Het is een peper met een Scoville waarde van 1,5 miljoen. Scoville is de maatstaf om te bepalen hoe pikant iets is. Om een idee te geven: tabasco haalt slechts 5000 op diezelfde schaal. De chip wordt geleverd met een latex handschoen want als je dat poeder op je handen hebt en je zou pakweg in je ogen wrijven, dan zou het wel eens erg hard kunnen prikken. Er zit er ook maar ééntje in de verpakking. Je zou kunnen denken dat dit veel te weinig is maar velen slagen er zelfs niet in hem volledig op te eten, laat staan dat ze een volledige zak verorberen.”

Vreemde regels

Bjorn zal al snel in dat de Amerikaanse hype ook in België zou aanslaan en ging meteen op zoek. “Ik zocht en vond ze bij een leverancier in het buitenland en ben ze dan maar gaan importeren”, klink het. “Het is op sociale media een echte hype, waar het de bedoeling is dat je zo een chip opeet en het allemaal filmt. De grimassen die de mensen trekken zijn voor de kijkers ronduit hilarisch maar onderschat het niet! Het is echt een waanzinnig heet gevoel in de mond eenmaal je eraan begonnen bent. Het zijn vooral jongeren die ze komen halen en steeds opnieuw horen we dat ze nog nooit zoiets pikants hebben geproefd. We hebben natuurlijk ook de enkeling die wat pocherig zou durven beweren dat het allemaal zo erg niet was. Je ziet vaak al meteen dat ze de realiteit een lichte twist hebben gegeven.”

De speciaalzaak van Bjorn groeide uit tot een referentie die vooral bij studenten razend populair is. Het aanbod aan geïmporteerd snoep, dat zelfs vanuit Japan wordt aangevoerd, heeft in Kortrijk bijna een cultstatus verworven. “Helaas deelt de overheid niet altijd ons enthousiasme!” De ondernemer hekelt de controles die vaak veel weg hebben van een heksenjacht. “Controle na controle, van op de vingers tikken tot beboeten en dat allemaal vanwege bepaalde ingrediënten. Veel van de producten die in het buitenland worden gebruikt om die typische, unieke smaken te geven zijn hier aan veel strengere regels onderworpen. Dat zorgt dan ook vaak voor bijna absurde tussenkomsten van de overheid. Een bepaald ingrediënt dat je hier in babymelk kunt vinden is perfect OK. Datzelfde ingrediënt in een zak met chips is dan weer het onderwerp van eindeloze discussies. Geen kat die nog wijs raakt aan al die, veelal tegenstrijdige, regels.”