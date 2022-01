Kortrijks stadsbestuur verliest met Nathalie Desmet (46) opnieuw waardevolle pion

Nathalie Desmet neemt na vier jaar afscheid van haar job als algemeen directeur in Kortrijk. Op 1 april kiest de Harelbeekse voor een nieuwe wending in haar professionele carrière. “Ik ben toe aan een nieuw verhaal, waarbij ik mijn talenten zo maximaal mogelijk wil kunnen inzetten”, klinkt het. Het vertrek van de algemeen directeur van zowel de stad als het OCMW is een nieuwe aderlating voor het Kortrijkse stadsbestuur. In oktober 2020 opteerde titelvoerend burgemeester Vincent Van Quickenborne al voor het ministerschap, een dik jaar later nam ook schepen Arne Vandendriessche afscheid van het college. Een opvolger is er nog niet.

Nog tot eind maart blijft ze op post, daarna is het tijd voor iets anders. Nathalie Desmet neemt na zes jaar bij de Stad Kortrijk, waarvan vier als algemeen directeur, afscheid van het Kortrijkse stadsbestuur. De 46-jarige Harelbeekse kwam eind 2015 aan boord als financieel manager ad interim, nadat ze eerder als financieel directeur in Deerlijk en Harelbeke had gewerkt. Twee jaar later werd ze OCMW-secretaris om in april 2018 tot algemeen directeur van de Stad en het OCMW Kortrijk te worden benoemd.

Herorganisatie

Als algemeen directeur was ze een van de grondleggers van het bestuursakkoord Beste Stad van Vlaanderen. Vooral op vlak van de herorganisatie van de stadsdiensten en administratie is haar invloed duidelijk merkbaar. Kortrijk evolueerde onder Nathalie Desmet van 11 afzonderlijke structuren naar één algemene administratie, met een volledig nieuw directieteam en een duidelijke bedrijfscultuur met een uitgesproken missie, visie en nieuwe waarden.

Nathalie Desmet (46) begon eind 2015 als financieel directeur ad interim in Kortrijk, sinds 2018 was ze algemeen directeur van de stad en OCMW. © Olaf Verhaeghe gf

“We hebben in onze organisatie van 1.800 medewerkers nooit ingeboet aan kwaliteit en inhoudelijke sterktes”, aldus de afscheidnemende Nathalie Desmet in een persbericht. “Ons nieuw directieteam kreeg de voorbije jaren duidelijk vorm en de nieuwe directeurs bekeken alles kritisch, met een frisse blik en hertekenden hier en daar hun teams om tot één logisch geheel te komen. Een ploeg met het oog op een snelle, slimme en vooral klantvriendelijke dienstverlening. Ik ben ervan overtuigd dat de stadsorganisatie er staat, met de juiste mensen aan boord om de zaken verder in goede banen te leiden.”

Private sector

Nathalie Desmet blikt na zes jaar dan ook naar eigen zeggen terug op een ‘heel mooie, boeiende en uitdagende periode. “Maar ik kies nu voor een nieuwe weg. Ik ben toe aan een nieuw verhaal, waarbij ik mijn skills en talenten zo maximaal en optimaal mogelijk wil kunnen inzetten”, gaat ze verder. “Ik ben alle medewerkers en het bestuur dankbaar voor de fijne samenwerking en de kans die ik kreeg om altijd in volle autonomie en vanuit verantwoordelijkheid en vertrouwen te mogen werken.” Nathalie Desmet gaat aan de slag in de private sector, vanaf 1 april 2022.

Burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) geeft aan de algemeen directeur zeker te zullen te missen. “Het was fijn samenwerken de voorbije jaren en het mag gezegd: Nathalie heeft een moeilijk huis met vele kamers op orde weten zetten”, aldus de burgemeester van Kortrijk. “Kortrijk heeft de sprong gemaakt naar één organisatie van ongeveer 1800 medewerkers. Door de verankering van ons sterk sociaal beleid in die nieuwe organisatie en onze dienstverlening dienen we als voorbeeld voor heel wat andere steden. We wensen haar dan ook veel succes met haar overstap en hopen dat ze er even leuke collega’s vindt als hier.”

Nog een vertrek

Het afscheid van de algemeen directeur is een nieuwe aderlating aan de top van het Kortrijkse stadsbestuur. In oktober 2020 ruilde burgemeester Vincent Van Quickenborne het stadhuis nog voor het ministerschap in de regering-De Croo. Hij werd er namens Open VLD minister van Justitie en Noordzee. Sindsdien neemt burgemeester Ruth Vandenberghe de leiding over.

En halfweg oktober liet ook schepen van Economie, Sport, Energie en ICT Arne Vandendriessche weten op te stappen. Hij wil zich focussen op zijn bedrijf Signpost, gespecialiseerd in schoollaptops en educatieve software en zag de combinatie met zijn mandaat en zijn gezin met drie kinderen niet langer haalbaar. Arne Vandendriessche werd snel opgevolgd door Wouter Allijns.

Een opvolger voor Nathalie Desmet is er nog niet. Het stadsbestuur wil nu de nodige stappen om het vertrek van de algemeen directeur op te vangen en de continuïteit te verzekeren. “De procedure voor het aanstellen van een opvolger wordt zo snel mogelijk opgestart”, klinkt het.