Koop eens een brandweerelevator: brandweerzone Westhoek verkoopt rollend materiaal via veilingsite

Er altijd al van gedroomd met een elevator van de brandweer rond te rijden? Of met de Nissan Pathfinder waarmee de brandweer op en rond de stranden van Oostduinkerke ter hulp snelde? Dan is nu uw kans. De brandweer van de zone Westhoek verkoopt via de veilingsite Venalis uit Roeselare 16 loten uit haar wagenpark.

De brandweerzone Westhoek bestaat uit 22 brandweerposten die verspreid liggen over 19 steden en gemeenten in de Westhoek. Van Alveringem over De Panne, Diksmuide, Heuvelland, Houthulst, Ieper, Koekelare, Koksijde, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Nieuwpoort, Poperinge, Veurne, Vleteren, Wervik tot Zonnebeke. “Voor die hele zone is een voertuigplan opgemaakt”, legt Kristof Louagie uit. “Dat betekent dat is nagegaan welke voertuigen nodig zijn voor welke posten. Daar is ook een personeelsplan aan gekoppeld.”

Na een doorlichting is via een aanbesteding nu beslist dat 16 loten brandweermateriaal via veilingsite Vesalis te koop aangeboden worden. Pronkstukken: de 28 jaar oude Land Rover 110 van brandweer Poperinge, de Nissan Pathfinder van brandweer Oostduinkerke met slechts 33.000 kilometer op de teller, de 24 jaar oude vrachtwagen met hoogtewerker van brandweer Wervik met 25.000 kilometer of de 32 jaar oude Mercedes brandweerwagen van brandweer Wervik met slechts 15.000 kilometer. “Sommige voertuigen hebben inderdaad amper kilometers gereden”, vervolgt Kristof Louagie. “Vandaag worden voertuigen in een hele zone ingezet, maar vroeger was dat veel vaker enkel binnen de eigen gemeente.”

De brandweer van Oostduinkerke doet deze Nissan Pathfinder van de hand. © Venalis Veiligen

De startboden variëren tussen 600 en 1.000 euro en lijken wel koopjes. Daar moet wel telkens 41,5 procent opgeld en BTW bij gerekend worden. “De veiling is open voor iedereen”, weet Kristof Louagie. “Soms gaan dergelijke wagens naar buitenlandse brandweerkorpsen of naar bedrijfsbrandweerkorpsen, maar evengoed belanden ze bij particulieren. Wie als particulier een brandweerwagen koopt, moet wel de optische signalen zoals de zwaailichten en de verwijzingen naar de brandweer weghalen, onlees- of onbruikbaar maken.”

Bieden kan via venalisveilingen.be, nog tot het einde van de maand februari. Er staan ook twee aanhangwagens met debietpompen, een stroomgroep of de gaspakwagen van de Wervikse brandweer en twee minibusjes te koop. Materiaal zoals brandweerslangen zijn inclusief. “De opbrengst zal opnieuw in moderner materiaal geïnvesteerd worden”, aldus Kristof Louagie. (LSi)