Koningin Mathilde fietst 30 kilometer in Varsenare voor mentaal welzijn: “Onze bewoners meteen enthousiast”

Koningin Mathilde wil voor haar 50ste verjaardag volgend jaar een positieve signaal rond mentaal welzijn geven. Daarom zal ze tussen juli en december in alle tien provincies en in Brussel een grote fiets- of wandeltocht afleggen onder het motto “Samen in beweging voor het mentale welzijn”. Vandaag trapt ze de actie af in Varsenare in het zorgcentrum ‘Licht & Liefde’ voor mensen met een visuele beperking. “Het was niet evident om te fietsen met zo’n grote groep mensen met een visuele beperking. Maar het werd een geslaagde organisatie”, vertelt Lorenzo Billiet van Licht en Liefde.

Vandaag is koningin Mathilde te gast in het zorgcentrum ‘Licht & Liefde’ in Varsenare voor slechtzienden of blinden. Daar trapt ze een actie af rond bewegen en mentale gezondheid.

Volgend jaar wordt ze op 20 januari 50 jaar en daarom wil ze het mentaal welzijn in België in de kijker zetten onder het motto “Samen in beweging voor het mentaal welzijn”.

Samen met de slechtziende en blinde bewoners

Tussen juli en december zal ze in alle tien provincies en in de hoofdstad Brussel een wandeltocht van 20 kilometer of een fietstocht van 30 kilometer afleggen. Dat doet koningin Mathilde samen met mensen en organisaties, die bezig zijn met projecten rond mentaal welzijn.

In Varsenare fietst ze samen met de slechtziende en blinde bewoners van het zorgcentrum ‘Licht & Liefde’ en personen met een beperking of kwetsbaarheid van de Brugse organisaties UNIE-K, Oranje en ’t Veldzicht.

30 kilometer fietsen langs Zedelgem, Oostkamp, Beernem en Brugge

Lorenzo Billiet van het zorgcentrum ‘Licht & Liefde’ is algemeen directeur zorg en hielp mee bij de organisatie van het project. “Het is eigenlijk de provincie, die mij contacteerde met de vraag of we aan de actie wilden deelnemen. We doen vandaag een fietstocht met een grote groep van onze bewoners, samen met nog andere mensen met een kwetsbaarheid of een beperking van de andere organisaties in Brugge, zoals UNIE-K, Oranje en ’t Veldzicht. Het is de eerste keer dat we met die organisaties allemaal samenwerken en we mogen zeggen dat het een geslaagd evenement is.”

In totaal fietsten er 49 deelnemers mee, inclusief de koningin, gouverneur Decaluwé en de nodige politiebegeleiding. “Op zich was het gemakkelijk om iedereen samen te krijgen. Want alle bewoners waren heel enthousiast. Ze kijken er al de hele week vol spanning naar uit. Maar het was een hele opgave om aan voldoende aangepaste fietsen te geraken. We hebben er enkele standaard staan voor personen met beperkingen. Maar nu fietsen we met een grotere groep dan we gewoon zijn. Dus hebben we er van over de hele provincie verzameld.”

“Normaal fietsen we geen zo’n grote afstanden, maar als we het tempo aanpassen en voldoende pauzes nemen, lukt dat wel. De personen met een visuele beperking fietsen ook in hun gebruikelijke duo’s met tandems of een begeleider. Ook niet iedereen kon mee fietsen. Voor sommigen is dat niet haalbaar. Zij hebben dan een handje geholpen bij de catering of bij de voorbereiding.”

Bewegen voor mentale gezondheid

Dat bewegen belangrijk is voor de mentale gezondheid, weten ze bij zorgcentrum ‘Licht & Liefde’ maar al te goed. “Voor mensen met een visuele beperking is er vaak een grote drempel te beginnen met bewegen. Daarom hebben we in het zorgcentrum een speciale bewegingscoach, die de mensen dagelijks aanmoedigt om te lopen, fietsen, zwemmen enzovoort. We zorgen dat de oefeningen of het sporten ook specifiek is aangepast naar de leeftijd en het kunnen van de bewoners.”

Bij de aankomst werd er een vleugje muziek voorzien door personen met een beperking of kwetsbaarheid van de organisatie UNIE-K. Zij maakten speciaal een liedje voor haar :“Ik ben er blij dat u er bent”. “Heel zenuwachtig om voor haar te zingen, maar het was heel leuk, veel geoefend”, vertelden de zangers.