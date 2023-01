Komen brengt de ‘Wensen van de burgemeester’

Woensdag bracht het gemeentebestuur haar wensen over in de bomvolle aula van het cultureel centrum. Het was pas voor de tweede keer dat dergelijk evenement werd georganiseerd.

Inwoners, organisaties of sympathisanten? Allen waren ze welkom tijdens de ‘Wensen van de burgemeester’. Voor het eerst georganiseerd in 2019, waarna het vanwege de coronacrisis op pauze werd gezet, kon iedereen die het wilde de toespraken bijwonen. Er waren niet alleen de beste wensen voor alle inwoners van de grensgemeente en dankwoorden voor iedereen die zich voor Komen-Waasten inzet. Het gemeentebestuur, onder aanleiding van burgemeester Alice Leeuwerck, maakte eveneens van de gelegenheid gebruik om enkele mijlpalen te gaan toelichten.

Zo werd er gekeken naar alle projecten die op het grondgebied reeds werden gerealiseerd en werd eveneens vooruitgeblikt op alles wat nog komen zal. Schepen Philippe Mouton en Didier Soete wierpen dan weer een blik op de stadsfinanciën en de groene evolutie van de exclave. Het geheel werd afgesloten met een vriendschappelijk glas, waarbij de inwoners hun bemerkingen of grieven meteen aan het stadsbestuur kon voorleggen.