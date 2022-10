Kom meedoen aan dictee in bib Ichtegem dat Maaike Cafmeyer voorleest

De bibliotheek van Ichtegem organiseert op vrijdag 7 oktober in samenwerking met Ginter ‘De Schrijfwijzen’, het Groot Nederlands Dictee heruitgevonden, in De Klokkenput in Eernegem. Het dictee wordt voorgelezen door actrice Maaike ‘Chantal’ Cafmeyer.

Het wordt geen klassiek dictee vol tongbrekers en hersenkrakers, maar een ludiek en laagdrempelig taalspel voor iedereen die van het Nederlands en taalraadsels houdt. En: meedoen is gratis. Het spel wordt simultaan gespeeld in bibliotheken over heel Vlaanderen en Brussel. In 2018 waren dat er 60. in 2019 meer dan 100, in de coronajaren 2020 en 2021 toch nog 70, en dit jaar 75.

“’De Schrijfwijzen’ komt naar onze gemeente en daarmee zijn we bijzonder blij”, zegt schepen Geert Vandaele. “Dit dictee is een hippe variant van het klassieke dictee. Het spel telt drie rondes. Er is eerst een traditioneel dictee, gevolgd door een multiple choice, en als afsluiter een spannende spelling bee (waarbij kandidaten woorden zo snel mogelijk correct moeten spellen, red.).”

“De organisatie van het dictee stond al een tijdje op het verlanglijstje van de Ichtegemse bibliotheekraad. Tijdens een vergadering met de Gintergemeenten, bracht bibliothecaris Eva De Rous het voorstel op tafel. Er komt heel wat kijken bij de organisatie, maar we zijn enorm enthousiast om de spits in onze regio af te bijten. We kunnen op heel wat ondersteuning van Ginter rekenen. En als we de krachten bundelen en er vanuit iedere bibliotheek wat hulp komt, kunnen we het evenement jaarlijks organiseren in een andere gemeente.”

“De avond wordt aan elkaar gepraat door een presentator, en een BV met roots in een Gintergemeente komt de tekst voorlezen. Bert Inghelbrecht, lid van onze bibliotheekraad, bood zich aan als presentator. En niemand minder dan Maaike Cafmeyer komt het dictee voorlezen.”

Deelnemen is gratis, maar inschrijven verplicht, via de website van www.deschrijfwijzen.be. De prijzenpot bestaat uit boeken, pennen en vooral… eeuwige roem. Geen vlotte pen, maar benieuwd hoe het eraan toe gaat? Publiek is ook welkom! (RI)