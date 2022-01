Koetshuis Huis Mulle de Terschueren wordt exporuimte

Sinds kort zijn er enkele wijzigingen gebeurd op het vlak van zaalverhuur in Huis Mulle de Terschueren.

Zo kunnen Tieltse verenigingen en particulieren sinds 1 januari het koetshuis van Huis Mulle de Terschueren huren als ruimte voor tentoonstellingen. “Het koetshuis moet op die manier een plek worden waar amateurkunstenaars en verenigingen hun werken kunnen tonen”, klinkt het bij het stadsbestuur.

Daarnaast zullen ook de tuinzaal en de zolder gereserveerd kunnen worden door verenigingen voor bestuursvergaderingen, vorming, lezingen of voorstellingen te laten plaatsvinden.

De stad is in dat opzicht ook nog op zoek naar een vrijwillige toezichter die de controlerondgang wil doen voor en na de activiteit en die de sleuteloverdracht voor zijn rekening neemt. Kandidaten kunnen zich melden via reservatiedienst@tielt.be.